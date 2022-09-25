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ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/himars-1819323309.html
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области - РИА Новости, 25.09.2022
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области
Российские военнослужащие поразили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области на Украине, следует из... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:14
2022-09-25T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
николаевская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области на Украине, следует из распространенной в воскресенье сводки Минобороны РФ."В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS", - говорится в документе.Отмечается, что в целом ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки были поражены командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады украинских военных в районе Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады на западной окраине Запорожья и в районе Дружковки в ДНР.Также поражены 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.
николаевская область
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безопасность, вооруженные силы рф, николаевская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:14 25.09.2022 (обновлено: 15:47 25.09.2022)
 
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области

Минобороны России: уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS в Николаевской области

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области на Украине, следует из распространенной в воскресенье сводки Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS", - говорится в документе.
Отмечается, что в целом ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки были поражены командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады украинских военных в районе Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады на западной окраине Запорожья и в районе Дружковки в ДНР.
Также поражены 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФНиколаевская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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