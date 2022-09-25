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ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области

ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области - РИА Новости, 25.09.2022

ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области

Российские военнослужащие поразили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области на Украине, следует из... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:14

2022-09-25T14:14

2022-09-25T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

николаевская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области на Украине, следует из распространенной в воскресенье сводки Минобороны РФ."В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS", - говорится в документе.Отмечается, что в целом ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки были поражены командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады украинских военных в районе Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады на западной окраине Запорожья и в районе Дружковки в ДНР.Также поражены 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.

николаевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, николаевская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)