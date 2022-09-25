https://ria.ru/20220925/goroskop-1818755291.html

Названы знаки зодиака, которых лучше не злить

Названы знаки зодиака, которых лучше не злить - РИА Новости, 25.09.2022

Названы знаки зодиака, которых лучше не злить

Астрологи назвали знаки зодиака, представителей которых лучше не раздражать. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T06:33

2022-09-25T06:33

2022-09-25T07:28

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Астрологи назвали знаки зодиака, представителей которых лучше не раздражать. Об этом пишет Pinkvilla. Волевые и властные Овны могут действовать, не задумываясь о последствиях. Характер у них вспыльчивый, так что они придут в ярость, если по отношению к ним сделают что-то оскорбительное. Весы ставят потребности других выше своих. Несправедливость — вот, что может вывести их из себя. К тому же они болезненно реагируют, когда их чувства ранит кто-то близкий. Девы будут сдерживать гнев до последнего. При этом они способны своими словами сбить спесь с кого угодно. Их разочаровывают те, у кого нет никаких планов на жизнь. Разозленный Лев будет громко кричать на своего обидчика, постарается его унизить и нажмет на болевые точки. В ярости Львы могут находиться очень долго, и иногда кажется, что они перегибают палку. А еще представители этого знака зодиака не выносят невежество.

https://ria.ru/20220911/goroskop-1814926908.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни