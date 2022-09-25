https://ria.ru/20220925/goroskop-1818755291.html
Названы знаки зодиака, которых лучше не злить
Названы знаки зодиака, которых лучше не злить - РИА Новости, 25.09.2022
Названы знаки зодиака, которых лучше не злить
Астрологи назвали знаки зодиака, представителей которых лучше не раздражать. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T06:33
2022-09-25T06:33
2022-09-25T07:28
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Астрологи назвали знаки зодиака, представителей которых лучше не раздражать. Об этом пишет Pinkvilla. Волевые и властные Овны могут действовать, не задумываясь о последствиях. Характер у них вспыльчивый, так что они придут в ярость, если по отношению к ним сделают что-то оскорбительное. Весы ставят потребности других выше своих. Несправедливость — вот, что может вывести их из себя. К тому же они болезненно реагируют, когда их чувства ранит кто-то близкий. Девы будут сдерживать гнев до последнего. При этом они способны своими словами сбить спесь с кого угодно. Их разочаровывают те, у кого нет никаких планов на жизнь. Разозленный Лев будет громко кричать на своего обидчика, постарается его унизить и нажмет на болевые точки. В ярости Львы могут находиться очень долго, и иногда кажется, что они перегибают палку. А еще представители этого знака зодиака не выносят невежество.
https://ria.ru/20220911/goroskop-1814926908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, стиль жизни
Культура, Новости культуры, гороскоп, знаки зодиака, Стиль жизни
06:33 25.09.2022 (обновлено: 07:28 25.09.2022)
Названы знаки зодиака, которых лучше не злить
Овны оказались среди знаков зодиака, представителей которых лучше не злить
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Астрологи назвали знаки зодиака, представителей которых лучше не раздражать. Об этом пишет
Pinkvilla.
Волевые и властные Овны могут действовать, не задумываясь о последствиях. Характер у них вспыльчивый, так что они придут в ярость, если по отношению к ним сделают что-то оскорбительное.
Весы ставят потребности других выше своих. Несправедливость — вот, что может вывести их из себя. К тому же они болезненно реагируют, когда их чувства ранит кто-то близкий.
Девы будут сдерживать гнев до последнего. При этом они способны своими словами сбить спесь с кого угодно. Их разочаровывают те, у кого нет никаких планов на жизнь.
Разозленный Лев будет громко кричать на своего обидчика, постарается его унизить и нажмет на болевые точки. В ярости Львы могут находиться очень долго, и иногда кажется, что они перегибают палку. А еще представители этого знака зодиака не выносят невежество.