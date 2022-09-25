20:43 25.09.2022 (обновлено: 21:49 25.09.2022)
Число членов УИК, раненных при обстреле ВСУ Горловки, выросло до двух
Мэр Приходько: число членов УИК, раненных при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до двух
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Число членов участковых избирательных комиссий, пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск, увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось, что член участковой избирательной комиссии получил ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Геологоразведка в ходе обхода участка.
"Увы, в Горловке количество раненых обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины) членов участковых избирательных комиссий увеличилось до двух. По уточнённым данным, пострадала женщина Ш. Т. В. 1984 года рождения, которая в момент обстрела осуществляла организацию выездного голосования по улице Яковенко", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Как сообщается, раненой горловчанке оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий уточнил, что второй пострадавший - полицейский, сопровождавший комиссию.
"Наша группа попала под обстрел вооружённых сил Украины. Благодаря профессионализму и опыту сотрудника полиции страшных последствий удалось избежать… Мы благодарим МВД за профессионализм их сотрудников", - добавил он.
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