https://ria.ru/20220925/gorlovka-1819384100.html

Число членов УИК, раненных при обстреле ВСУ Горловки, выросло до двух

Число членов УИК, раненных при обстреле ВСУ Горловки, выросло до двух - РИА Новости, 25.09.2022

Число членов УИК, раненных при обстреле ВСУ Горловки, выросло до двух

Число членов участковых избирательных комиссий, пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск, увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:43

2022-09-25T20:43

2022-09-25T21:49

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Число членов участковых избирательных комиссий, пострадавших при обстреле Горловки со стороны украинских войск, увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось, что член участковой избирательной комиссии получил ранение из-за обстрела украинскими войсками поселка Геологоразведка в ходе обхода участка."Увы, в Горловке количество раненых обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины) членов участковых избирательных комиссий увеличилось до двух. По уточнённым данным, пострадала женщина Ш. Т. В. 1984 года рождения, которая в момент обстрела осуществляла организацию выездного голосования по улице Яковенко", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Как сообщается, раненой горловчанке оказывается квалифицированная медицинская помощь.Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий уточнил, что второй пострадавший - полицейский, сопровождавший комиссию.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819378865.html

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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Ольга Фомченкова

в мире, иван приходько, россия, горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, референдум в донбассе