https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819387273.html

ЦИК ЛНР заявил, что референдум по вхождению в состав России состоялся

ЦИК ЛНР заявил, что референдум по вхождению в состав России состоялся - РИА Новости, 25.09.2022

ЦИК ЛНР заявил, что референдум по вхождению в состав России состоялся

Явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 21,97%, заявила в воскресенье журналистам председатель... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:07

2022-09-25T21:07

2022-09-25T21:07

в мире

елена кравченко

референдум в донбассе

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818426217_0:138:3145:1907_1920x0_80_0_0_7901085c6eb907a86f67df8be3a10f13.jpg

ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 21,97%, заявила в воскресенье журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее Кравченко заявила, что в ЛНР по итогам трех дней проголосовали более 1 миллиона человек, явка составила 76,09%."У меня дрожит сердце, но это (эти цифры – ред.) говорит о том, что референдум состоялся", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хочется покоя, мира" – жители ЛДНР и областей на голосовании по референдуму Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран. 2022-09-25T21:07 true PT3M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, елена кравченко, референдум в донбассе, луганская народная республика