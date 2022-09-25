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Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819379914.html
Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися
Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися - РИА Новости, 25.09.2022
Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися
Явка избирателей по итогам трех дней голосования в Луганской и Донецкой народных республиках составила 76,09 процента и 77,12 процента соответственно,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:14
2022-09-25T23:09
в мире
луганская народная республика
референдум в донбассе
херсонская область
елена кравченко
владимир путин
россия
нато
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ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Явка избирателей по итогам трех дней голосования в Луганской и Донецкой народных республиках составила 76,09 процента и 77,12 процента соответственно, референдумы признали состоявшимися, сообщили в местных ЦИК.По международным нормам референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель."Явка по республике составила 76,09 процента", — рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, отметив, что в воскресенье проголосовали 21,97 процента избирателей.По ее словам, всего по итогам третьего дня в республике отдали свой голос более миллиона человек, по активности лидирует Луганск.В ДНР явка по итогам трех дней составила 77,12 процента, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.Председатель Общественной палаты республики Александр Кофман заявил, референдум можно считать состоявшимся, поскольку на нем уже проголосовали более 50 процентов избирателей.Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, иностранные наблюдатели не выявили нарушений в третий день референдума. Он также отметил, что предварительные итоги голосования оказались даже лучше, чем ожидалось.В свою очередь, председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка за три дня голосования в регионе составила 48,91 процента от списочного состава избирателей, всего в него входят 750 тысяч человек.Как заявила глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко, явка по итогам трех дней референдума составила 51,55 процента с учетом голосования за рубежом.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, поставляющие оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
луганская народная республика
херсонская область
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Ольга Фомченкова
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353
60
"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов.
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"Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума
"Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума
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в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе, херсонская область , елена кравченко, владимир путин, россия, нато, референдумы на освобожденных территориях, днр, лнр, запорожская область
В мире, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Херсонская область , Елена Кравченко, Владимир Путин, Россия, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
20:14 25.09.2022 (обновлено: 23:09 25.09.2022)
 
Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися

ЦИК ДНР и ЛНР признали референдумы по вхождению в состав России состоявшимися

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР
Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Явка избирателей по итогам трех дней голосования в Луганской и Донецкой народных республиках составила 76,09 процента и 77,12 процента соответственно, референдумы признали состоявшимися, сообщили в местных ЦИК.
По международным нормам референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель.
"Явка по республике составила 76,09 процента", — рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, отметив, что в воскресенье проголосовали 21,97 процента избирателей.
По ее словам, всего по итогам третьего дня в республике отдали свой голос более миллиона человек, по активности лидирует Луганск.
В ДНР явка по итогам трех дней составила 77,12 процента, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
Председатель Общественной палаты республики Александр Кофман заявил, референдум можно считать состоявшимся, поскольку на нем уже проголосовали более 50 процентов избирателей.
Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, иностранные наблюдатели не выявили нарушений в третий день референдума. Он также отметил, что предварительные итоги голосования оказались даже лучше, чем ожидалось.
В свою очередь, председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка за три дня голосования в регионе составила 48,91 процента от списочного состава избирателей, всего в него входят 750 тысяч человек.
Как заявила глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко, явка по итогам трех дней референдума составила 51,55 процента с учетом голосования за рубежом.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, поставляющие оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Донбасс возвращается на свою Родину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеХерсонская областьЕлена КравченкоВладимир ПутинРоссияНАТОРеферендумы на освобожденных территорияхДНРЛНРЗапорожская область
 
 
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