Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися

ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Явка избирателей по итогам трех дней голосования в Луганской и Донецкой народных республиках составила 76,09 процента и 77,12 процента соответственно, референдумы признали состоявшимися, сообщили в местных ЦИК.По международным нормам референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель."Явка по республике составила 76,09 процента", — рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, отметив, что в воскресенье проголосовали 21,97 процента избирателей.По ее словам, всего по итогам третьего дня в республике отдали свой голос более миллиона человек, по активности лидирует Луганск.В ДНР явка по итогам трех дней составила 77,12 процента, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.Председатель Общественной палаты республики Александр Кофман заявил, референдум можно считать состоявшимся, поскольку на нем уже проголосовали более 50 процентов избирателей.Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, иностранные наблюдатели не выявили нарушений в третий день референдума. Он также отметил, что предварительные итоги голосования оказались даже лучше, чем ожидалось.В свою очередь, председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка за три дня голосования в регионе составила 48,91 процента от списочного состава избирателей, всего в него входят 750 тысяч человек.Как заявила глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко, явка по итогам трех дней референдума составила 51,55 процента с учетом голосования за рубежом.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, поставляющие оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов.
2022-09-25T20:14
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PT1M05S
"Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума
"Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума
в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе, херсонская область , елена кравченко, владимир путин, россия, нато, референдумы на освобожденных территориях, днр, лнр, запорожская область
В мире, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Херсонская область , Елена Кравченко, Владимир Путин, Россия, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР
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ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Явка избирателей по итогам трех дней голосования в Луганской и Донецкой народных республиках составила 76,09 процента и 77,12 процента соответственно, референдумы признали состоявшимися, сообщили в местных ЦИК.
По международным нормам референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель.
"Явка по республике составила 76,09 процента", — рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, отметив, что в воскресенье проголосовали 21,97 процента избирателей.
По ее словам, всего по итогам третьего дня в республике отдали свой голос более миллиона человек, по активности лидирует Луганск.
В ДНР явка по итогам трех дней составила 77,12 процента, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
Председатель Общественной палаты республики Александр Кофман заявил, референдум можно считать состоявшимся, поскольку на нем уже проголосовали более 50 процентов избирателей.
Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, иностранные наблюдатели не выявили нарушений в третий день референдума. Он также отметил, что предварительные итоги голосования оказались даже лучше, чем ожидалось.
В свою очередь, председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка за три дня голосования в регионе составила 48,91 процента от списочного состава избирателей, всего в него входят 750 тысяч человек.
Как заявила глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко, явка по итогам трех дней референдума составила 51,55 процента с учетом голосования за рубежом.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
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Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
2 из 14
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
4 из 14
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, поставляющие оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
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