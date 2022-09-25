https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819378865.html

Голосование в Снигиревке Николаевской области прервали из-за артобстрела

Голосование в Снигиревке Николаевской области прервали из-за артобстрела - РИА Новости, 25.09.2022

Голосование в Снигиревке Николаевской области прервали из-за артобстрела

Голосование на референдуме в городе Снигиревка на освобожденной части Николаевской области было приостановлено из-за артобстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:05

2022-09-25T20:05

2022-09-25T20:05

в мире

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме в городе Снигиревка на освобожденной части Николаевской области было приостановлено из-за артобстрела со стороны украинских войск, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Что касается провокаций, то сегодня участковая избирательная комиссия была вынуждена приостановить свою работу в Снегиревке из-за начавшегося артиллерийского обстрела… Мы были вынуждены остановить работу комиссии и покинуть территорию… Работа комиссии будет возобновлена завтра, если этому будут соответствовать условия, если не будет угрозы жизни членов комиссии и если не будет угрозы для наших избирателей", - сообщила Захарова.Нарушений, по данным наблюдателей, выявлено не было, добавила Захарова.Двадцать первого сентября, в преддверии референдума о присоединении Херсонской области к России, глава администрации этого региона Владимир Сальдо заявил о включении в его состав Снигиревского и Александровского муниципальных округов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ 2022-09-25T20:05 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, вооруженные силы украины