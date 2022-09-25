В представительстве ДНР в Москве выстроились очереди желающих проголосовать

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На входе в представительство Донецкой Народной Республики в Москве выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме о вхождении в состав России, передает корреспондент РИА Новости.Обстановка в представительстве спокойная, туда приходят проголосовать как граждане ДНР и ЛНР, так и Херсонской и Запорожской областей.Сообщается, что люди приходят семьями, среди них много молодежи. Желающих большое количество, поэтому на входе возле металлоискателя периодически образуются очереди — внутрь пускают по восемь человек.Проголосовав, многие фотографируются с табличкой у представительства "для истории", не скрывая хорошего настроения и позитивных ожиданий по поводу итогов референдума.Так, Дарья из Луганска пришла на референдум с дочерью, они живут в Москве уже несколько лет и ждали этого референдума с 2014 года."Хотелось бы, конечно, чтобы раньше был референдум. Но слава богу, что он состоялся —люди давно хотели, а нас не слышат. Я бы хотела, чтобы те страны, которые не верят, что мы сами хотим в Россию, увидели, как на самом деле", — рассказал она.По словам женщины, те люди, которые сейчас находятся на территории ЛНР, напуганы, поскольку там идут обстрелы.Дарья также сообщила, что не планирует возвращаться в Луганск до прекращения атак. "Там люди, там дети гибнут, мы не так давно уехали — в 2014-2017 годах мы были там. Сейчас мы переехали по семейным обстоятельствам. Как обстрелы прекратятся, конечно, туда люди будут возвращаться: дом есть дом. У нас все нормально, мы такие же люди, как и все, просто хотим, чтобы не стреляли", — подчеркнула она.В свою очередь, житель Херсона Василий, переехавший полгода назад, заявил РИА Новости, что ожидает скорейшего завершения боевых действий и улучшения жизни в составе России.По словам мужчины, после референдума он намерен остаться в России, но будет приезжать в Херсон. Василий убежден, что жизнь в регионе станет лучше после референдума."Конечно, лучше будет, сто процентов. Я надеюсь на это", — заключил собеседник агентства.По данным ЦИК ДНР, по итогам двух дней голосования явка составила 55,05 процента.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
2022-09-25T15:00
true
PT0M11S
"Чтобы наш край развивался" – студент из Мелитополя о своем первом в жизни голосовании
Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании.
2022-09-25T15:00
true
PT0M30S
"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя
В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов.
2022-09-25T15:00
true
PT1M05S
"Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума
"Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума
2022-09-25T15:00
true
PT1M02S
"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю".
В представительстве ДНР в Москве выстроились очереди желающих проголосовать
В представительстве ДНР в Москве выстроились очереди желающих проголосовать на референдуме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На входе в представительство Донецкой Народной Республики в Москве выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме о вхождении в состав России, передает корреспондент РИА Новости.
Обстановка в представительстве спокойная, туда приходят проголосовать как граждане ДНР и ЛНР, так и Херсонской и Запорожской областей.
Сообщается, что люди приходят семьями, среди них много молодежи. Желающих большое количество, поэтому на входе возле металлоискателя периодически образуются очереди — внутрь пускают по восемь человек.
Проголосовав, многие фотографируются с табличкой у представительства "для истории", не скрывая хорошего настроения и позитивных ожиданий по поводу итогов референдума.
Так, Дарья из Луганска пришла на референдум с дочерью, они живут в Москве уже несколько лет и ждали этого референдума с 2014 года.
"Хотелось бы, конечно, чтобы раньше был референдум. Но слава богу, что он состоялся —люди давно хотели, а нас не слышат. Я бы хотела, чтобы те страны, которые не верят, что мы сами хотим в Россию, увидели, как на самом деле", — рассказал она.
По словам женщины, те люди, которые сейчас находятся на территории ЛНР, напуганы, поскольку там идут обстрелы.
"А если бы это было спокойно, то 90 процентов уже бы проголосовало. Очень бы хотелось, чтобы нас забрали в Россию, правда", — добавила собеседница агентства.
Дарья также сообщила, что не планирует возвращаться в Луганск до прекращения атак.
"Там люди, там дети гибнут, мы не так давно уехали — в 2014-2017 годах мы были там. Сейчас мы переехали по семейным обстоятельствам. Как обстрелы прекратятся, конечно, туда люди будут возвращаться: дом есть дом. У нас все нормально, мы такие же люди, как и все, просто хотим, чтобы не стреляли", — подчеркнула она.
В свою очередь, житель Херсона Василий, переехавший полгода назад, заявил РИА Новости, что ожидает скорейшего завершения боевых действий и улучшения жизни в составе России.
"Я хочу добиться ситуации, чтобы там быстрее все это кончилось. <...> И чтобы народ начал определяться с Россией. Потому что бардак такой творится, что кошмар", — объяснил он.
По словам мужчины, после референдума он намерен остаться в России, но будет приезжать в Херсон.
Василий убежден, что жизнь в регионе станет лучше после референдума.
"Конечно, лучше будет, сто процентов. Я надеюсь на это", — заключил собеседник агентства.
По данным ЦИК ДНР, по итогам двух дней голосования явка составила 55,05 процента.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
1 из 14
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
2 из 14
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
4 из 14
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.