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В представительстве ДНР в Москве выстроились очереди желающих проголосовать

В представительстве ДНР в Москве выстроились очереди желающих проголосовать - РИА Новости, 25.09.2022

В представительстве ДНР в Москве выстроились очереди желающих проголосовать

На входе в представительство Донецкой Народной Республики в Москве выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме о вхождении в состав России,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:00

2022-09-25T15:00

2022-09-25T16:34

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

общество

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

москва

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На входе в представительство Донецкой Народной Республики в Москве выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме о вхождении в состав России, передает корреспондент РИА Новости.Обстановка в представительстве спокойная, туда приходят проголосовать как граждане ДНР и ЛНР, так и Херсонской и Запорожской областей.Сообщается, что люди приходят семьями, среди них много молодежи. Желающих большое количество, поэтому на входе возле металлоискателя периодически образуются очереди — внутрь пускают по восемь человек.Проголосовав, многие фотографируются с табличкой у представительства "для истории", не скрывая хорошего настроения и позитивных ожиданий по поводу итогов референдума.Так, Дарья из Луганска пришла на референдум с дочерью, они живут в Москве уже несколько лет и ждали этого референдума с 2014 года."Хотелось бы, конечно, чтобы раньше был референдум. Но слава богу, что он состоялся —люди давно хотели, а нас не слышат. Я бы хотела, чтобы те страны, которые не верят, что мы сами хотим в Россию, увидели, как на самом деле", — рассказал она.По словам женщины, те люди, которые сейчас находятся на территории ЛНР, напуганы, поскольку там идут обстрелы.Дарья также сообщила, что не планирует возвращаться в Луганск до прекращения атак. "Там люди, там дети гибнут, мы не так давно уехали — в 2014-2017 годах мы были там. Сейчас мы переехали по семейным обстоятельствам. Как обстрелы прекратятся, конечно, туда люди будут возвращаться: дом есть дом. У нас все нормально, мы такие же люди, как и все, просто хотим, чтобы не стреляли", — подчеркнула она.В свою очередь, житель Херсона Василий, переехавший полгода назад, заявил РИА Новости, что ожидает скорейшего завершения боевых действий и улучшения жизни в составе России.По словам мужчины, после референдума он намерен остаться в России, но будет приезжать в Херсон. Василий убежден, что жизнь в регионе станет лучше после референдума."Конечно, лучше будет, сто процентов. Я надеюсь на это", — заключил собеседник агентства.По данным ЦИК ДНР, по итогам двух дней голосования явка составила 55,05 процента.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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