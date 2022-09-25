https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819318782.html

В Астраханской области около тысячи человек проголосовали на референдуме

В Астраханской области около тысячи человек проголосовали на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022

В Астраханской области около тысячи человек проголосовали на референдуме

Около 1 тысячи человек проголосовали на территории Астраханской области с начала референдума, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:45

2022-09-25T13:45

2022-09-25T13:45

общество

россия

астраханская область

донецкая народная республика

игорь бабушкин

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Около 1 тысячи человек проголосовали на территории Астраханской области с начала референдума, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Сегодня третий день референдума по вопросу присоединения к России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. За это время проголосовало около тысячи наших соотечественников, находящихся в Астраханской области", - написал он в Telegram.Участникам референдума предоставляется возможность проголосовать в помещениях комиссий или пригласить членов комиссий в то место, где они проживают. В пятницу УИК выезжали в пункт временного размещения "Астраханские зори", а также к семье в Камызяке."Сегодня выездное голосование в рамках референдума прошло в Знаменске Астраханской области. Участие в нем приняли всего два гражданина Донецка - Александр и Павел. В ходе специальной военной операции под городом Ясиноватая ДНР оба бойца получили ранения в ноги и размещены в госпитале ЗАТО Знаменск", - написал губернатор.Для голосования за присоединение ДНР к России оба смогли встать с больничных коек. Ради такого дела они пересилили боль, ведь, по их словам, им еще обратно ехать, Родину защищать, добавил Бабушкин. Комиссии референдума продолжат выезжать по адресам, где проживают пожилые люди, семьи с маленькими детьми и в отдаленные уголки Астраханской области.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

астраханская область

донецкая народная республика

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"Конец страданиям" – раненые бойцы ДНР и ЛНР проголосовали в больничных палатах "Конец страданиям" – раненые бойцы ДНР и ЛНР проголосовали в больничных палатах 2022-09-25T13:45 true PT1M11S

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Ольга Фомченкова

общество, россия, астраханская область, донецкая народная республика, игорь бабушкин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях