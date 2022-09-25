https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819311875.html

Киев бьется в истерике и распространяет фейки о референдуме, заявил ЦИК ДНР

Киев бьется в истерике и распространяет фейки о референдуме, заявил ЦИК ДНР - РИА Новости, 25.09.2022

Киев бьется в истерике и распространяет фейки о референдуме, заявил ЦИК ДНР

Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что Киев продолжает распространять фейки о референдуме, потому что "бьется в истерике" и РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:57

2022-09-25T12:57

2022-09-25T12:57

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донецкая народная республика

украина

донбасс

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что Киев продолжает распространять фейки о референдуме, потому что "бьется в истерике" и понимает, что ничего не может сделать."Что мы слышим, якобы результаты референдума у нас уже утверждены. Они прекрасно видят, как у нас проходит референдум, они понимают, что уже ничего не могут сделать, поэтому распространяют эту наглую ложь, они бьются в истерике, пытаются нас запугать. Но у них ничего не получится. Мы свой выбор сделаем легитимно, открыто и гласно", - заявил он журналистам.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, референдум в донбассе