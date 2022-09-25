https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819289529.html

Экзит-полл: 93% жителей Запорожья поддержали присоединение к России

Экзит-полл: 93% жителей Запорожья поддержали присоединение к России - РИА Новости, 25.09.2022

Экзит-полл: 93% жителей Запорожья поддержали присоединение к России

Подавляющее большинство избирателей, принявших участие в референдуме в Запорожской области в первый день, отдали голос за воссоединение с Россией, следует из... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:51

2022-09-25T10:51

2022-09-25T11:43

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818874032_0:78:3183:1868_1920x0_80_0_0_fe045aac33f651d057793e93320527dc.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Подавляющее большинство избирателей, принявших участие в референдуме в Запорожской области в первый день, отдали голос за воссоединение с Россией, следует из результатов экзит-полла, проведенного крымским Республиканским институтом политических и социологических исследований."Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос: 93 процента — за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации; семь процентов — поддерживает украинский статус области", — говорится в публикации.В институте уточнили, что опрос вне избирательных участков проводился методом телефонного обзвона. В нем приняли участие 500 респондентов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. На волеизъявление отведено пять дней — до 26 сентября будет проходить выездное и придомовое голосование, а 27 сентября откроются стационарные участки.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819288186.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, запорожская область