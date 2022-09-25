https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819268970.html
Депутат ГД рассказал о голосовании беженцев из подконтрольных Киеву районов
Депутат ГД рассказал о голосовании беженцев из подконтрольных Киеву районов - РИА Новости, 25.09.2022
Депутат ГД рассказал о голосовании беженцев из подконтрольных Киеву районов
Жители ДНР, бежавшие с подконтрольных Киеву районов республики, могут принять участие в референдуме по дополнительным спискам избирателей, сообщил первый... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:50
2022-09-25T08:50
2022-09-25T08:50
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
дмитрий вяткин
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Жители ДНР, бежавшие с подконтрольных Киеву районов республики, могут принять участие в референдуме по дополнительным спискам избирателей, сообщил первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, работающий наблюдателем на референдуме."Люди, которые покинули свои дома, имеют возможность проголосовать по дополнительным спискам, подав дополнительное заявление. Такая возможность есть абсолютно у каждого жителя ДНР, тех, кто сюда приехал из других регионов, других территорий, бежал от нацистов через линию фронта, в том числе спасаясь. Если есть отметка о проживании, есть соответствующая справка, возможность проголосовать предоставляется безусловно", - сообщил Вяткин журналистам.По его наблюдениям, избиратели охотно пользуются своим правом."И люди идут, идут, идут (голосовать). Увидят группу (избиркома), подходят, открывают квартиры, дома, из домов выходят", - поделился он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/referendum-1819250998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, дмитрий вяткин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Дмитрий Вяткин
Депутат ГД рассказал о голосовании беженцев из подконтрольных Киеву районов
Депутат ГД: беженцы из подконтрольных Киеву районов могут проголосовать на референдуме
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Жители ДНР, бежавшие с подконтрольных Киеву районов республики, могут принять участие в референдуме по дополнительным спискам избирателей, сообщил первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, работающий наблюдателем на референдуме.
"Люди, которые покинули свои дома, имеют возможность проголосовать по дополнительным спискам, подав дополнительное заявление. Такая возможность есть абсолютно у каждого жителя ДНР, тех, кто сюда приехал из других регионов, других территорий, бежал от нацистов через линию фронта, в том числе спасаясь. Если есть отметка о проживании, есть соответствующая справка, возможность проголосовать предоставляется безусловно", - сообщил Вяткин журналистам.
По его наблюдениям, избиратели охотно пользуются своим правом.
"И люди идут, идут, идут (голосовать). Увидят группу (избиркома), подходят, открывают квартиры, дома, из домов выходят", - поделился он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины
и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин
заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей
.