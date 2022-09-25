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В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.09.2022
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В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2"
В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.09.2022
В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2"
Около трех с половиной тысяч человек пришли на акцию в Лубмине на севере Германии в воскресенье, чтобы выступить против энергетической политики федерального... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:31
2022-09-25T21:55
германия
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
в мире
протесты
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Около трех с половиной тысяч человек пришли на акцию в Лубмине на севере Германии в воскресенье, чтобы выступить против энергетической политики федерального правительства, призвать к открытию "Северного потока — 2" и отмене антироссийских санкций, сообщает региональное издание nrd.de.По информации СМИ, демонстрация проходила под лозунгом "Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте "Северный поток — 2". Протестующие выразили надежду, что при вводе в эксплуатацию газопровода цены на энергоносители в Германии пойдут вниз.Уточняется, что в Лубмине находится приемный терминал "Северного потока — 2". По данным местной полиции, демонстрация прошла мирно.Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил о невозможности запуска российского газопровода "Северный поток — 2".Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа по запуску, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию газопровода. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html
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германия, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, в мире, протесты, санкции в отношении россии
Германия, Россия, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, В мире, Протесты, Санкции в отношении России
20:31 25.09.2022 (обновлено: 21:55 25.09.2022)
 
В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2"

В Германии 3,5 тысячи человек пришли на митинг в поддержку запуска "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Около трех с половиной тысяч человек пришли на акцию в Лубмине на севере Германии в воскресенье, чтобы выступить против энергетической политики федерального правительства, призвать к открытию "Северного потока — 2" и отмене антироссийских санкций, сообщает региональное издание nrd.de.
По информации СМИ, демонстрация проходила под лозунгом "Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте "Северный поток — 2". Протестующие выразили надежду, что при вводе в эксплуатацию газопровода цены на энергоносители в Германии пойдут вниз.
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Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил о невозможности запуска российского газопровода "Северный поток — 2".
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа по запуску, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию газопровода. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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ГерманияРоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2В миреПротестыСанкции в отношении России
 
 
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