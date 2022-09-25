https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html

В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2"

В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.09.2022

В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2"

Около трех с половиной тысяч человек пришли на акцию в Лубмине на севере Германии в воскресенье, чтобы выступить против энергетической политики федерального... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:31

2022-09-25T20:31

2022-09-25T21:55

германия

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

в мире

протесты

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Около трех с половиной тысяч человек пришли на акцию в Лубмине на севере Германии в воскресенье, чтобы выступить против энергетической политики федерального правительства, призвать к открытию "Северного потока — 2" и отмене антироссийских санкций, сообщает региональное издание nrd.de.По информации СМИ, демонстрация проходила под лозунгом "Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте "Северный поток — 2". Протестующие выразили надежду, что при вводе в эксплуатацию газопровода цены на энергоносители в Германии пойдут вниз.Уточняется, что в Лубмине находится приемный терминал "Северного потока — 2". По данным местной полиции, демонстрация прошла мирно.Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил о невозможности запуска российского газопровода "Северный поток — 2".Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа по запуску, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию газопровода. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html

https://ria.ru/20220925/tanki-1819362896.html

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Ольга Филиппова

германия, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, в мире, протесты, санкции в отношении россии