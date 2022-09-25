20:31 25.09.2022 (обновлено: 21:55 25.09.2022)
В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2"
В Германии 3,5 тысячи человек пришли на митинг в поддержку запуска "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Около трех с половиной тысяч человек пришли на акцию в Лубмине на севере Германии в воскресенье, чтобы выступить против энергетической политики федерального правительства, призвать к открытию "Северного потока — 2" и отмене антироссийских санкций, сообщает региональное издание nrd.de.
По информации СМИ, демонстрация проходила под лозунгом "Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте "Северный поток — 2". Протестующие выразили надежду, что при вводе в эксплуатацию газопровода цены на энергоносители в Германии пойдут вниз.
23 сентября, 14:11"Язык фашизма". В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине
Уточняется, что в Лубмине находится приемный терминал "Северного потока — 2". По данным местной полиции, демонстрация прошла мирно.
Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил о невозможности запуска российского газопровода "Северный поток — 2".
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа по запуску, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию газопровода. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.