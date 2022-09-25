https://ria.ru/20220925/gaz-1819317478.html

Херсонская область полностью обеспечена российским газом

Херсонская область полностью обеспечена российским газом - РИА Новости, 25.09.2022

Херсонская область полностью обеспечена российским газом

Херсонская область полностью обеспечена российским газом в 5 раз дешевле украинского, заявил журналистам в воскресенье глава администрации Херсонской области... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:35

2022-09-25T13:35

2022-09-25T14:18

экономика

херсонская область

украина

россия

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819323657_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bda4d8aa86672dac258d44e14a43b049.jpg

ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Херсонская область полностью обеспечена российским газом в 5 раз дешевле украинского, заявил журналистам в воскресенье глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Все, что связано с подготовкой к осенне-зимнему периоду, проводится в штатном режиме. То количество газа, которое нам нужно на всю область, чтобы обеспечить работу и котельных, и бытовой сектор, мы будем получать теперь из России, потому что, как ни старалась украинская власть... отключить возможность получения газа со стороны Украины, но нам не нужен их газ, у нас теперь есть свой российский, объемы достаточные чтобы все предприятия работали и тоже самое... будет газ, и самое главное, что этот газ в пять раз дешевле, чем украинский", - сказал Сальдо.Херсонская область стала получать газоснабжение из Крыма и стала полностью независима от газа, поступающего с территории Украины.Сегодня поставка газа в Херсонскую область с территории, контролируемой киевским режимом, из Николаева, полностью остановлена, газ в Херсонскую область поступает с территории России, с Крымского полуострова.Вентиль газовой трубы, по которой осуществлялась поставка газа с подконтрольной Украине территории Николаевской области, полностью закрыт, чтобы избежать обратного тока газа под давлением на подконтрольные Украине территории.В 2014 году украинские власти перекрыли поставки газа в Херсонскую область из Крыма, и до сегодняшнего дня Херсонская область получала газоснабжение из Николаева. В последнее время газа поступало недостаточно, давление в трубе упало из-за действий властей Украины. После освобождения Херсонской области было принято решение возобновить поставки из России, из Крыма.

https://ria.ru/20220922/plita-1818579412.html

https://ria.ru/20220916/gaz-1817420321.html

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"В пять раз дешевле, чем украинский" – Сальдо о поставках российского газа в Херсон в осенне-зимний период "В пять раз дешевле, чем украинский" – Сальдо о поставках российского газа в Херсон в осенне-зимний период 2022-09-25T13:35 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, херсонская область , украина, россия, владимир сальдо