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Херсонская область полностью обеспечена российским газом - РИА Новости, 25.09.2022
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Херсонская область полностью обеспечена российским газом
Херсонская область полностью обеспечена российским газом - РИА Новости, 25.09.2022
Херсонская область полностью обеспечена российским газом
Херсонская область полностью обеспечена российским газом в 5 раз дешевле украинского, заявил журналистам в воскресенье глава администрации Херсонской области... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:35
2022-09-25T14:18
экономика
херсонская область
украина
россия
владимир сальдо
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ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Херсонская область полностью обеспечена российским газом в 5 раз дешевле украинского, заявил журналистам в воскресенье глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Все, что связано с подготовкой к осенне-зимнему периоду, проводится в штатном режиме. То количество газа, которое нам нужно на всю область, чтобы обеспечить работу и котельных, и бытовой сектор, мы будем получать теперь из России, потому что, как ни старалась украинская власть... отключить возможность получения газа со стороны Украины, но нам не нужен их газ, у нас теперь есть свой российский, объемы достаточные чтобы все предприятия работали и тоже самое... будет газ, и самое главное, что этот газ в пять раз дешевле, чем украинский", - сказал Сальдо.Херсонская область стала получать газоснабжение из Крыма и стала полностью независима от газа, поступающего с территории Украины.Сегодня поставка газа в Херсонскую область с территории, контролируемой киевским режимом, из Николаева, полностью остановлена, газ в Херсонскую область поступает с территории России, с Крымского полуострова.Вентиль газовой трубы, по которой осуществлялась поставка газа с подконтрольной Украине территории Николаевской области, полностью закрыт, чтобы избежать обратного тока газа под давлением на подконтрольные Украине территории.В 2014 году украинские власти перекрыли поставки газа в Херсонскую область из Крыма, и до сегодняшнего дня Херсонская область получала газоснабжение из Николаева. В последнее время газа поступало недостаточно, давление в трубе упало из-за действий властей Украины. После освобождения Херсонской области было принято решение возобновить поставки из России, из Крыма.
https://ria.ru/20220922/plita-1818579412.html
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"В пять раз дешевле, чем украинский" – Сальдо о поставках российского газа в Херсон в осенне-зимний период
"В пять раз дешевле, чем украинский" – Сальдо о поставках российского газа в Херсон в осенне-зимний период
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экономика, херсонская область , украина, россия, владимир сальдо
Экономика, Херсонская область , Украина, Россия, Владимир Сальдо
13:35 25.09.2022 (обновлено: 14:18 25.09.2022)
 
Херсонская область полностью обеспечена российским газом

Сальдо: Херсонская область полностью обеспечена газом в пять раз дешевле украинского

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Херсонская область полностью обеспечена российским газом в 5 раз дешевле украинского, заявил журналистам в воскресенье глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Все, что связано с подготовкой к осенне-зимнему периоду, проводится в штатном режиме. То количество газа, которое нам нужно на всю область, чтобы обеспечить работу и котельных, и бытовой сектор, мы будем получать теперь из России, потому что, как ни старалась украинская власть... отключить возможность получения газа со стороны Украины, но нам не нужен их газ, у нас теперь есть свой российский, объемы достаточные чтобы все предприятия работали и тоже самое... будет газ, и самое главное, что этот газ в пять раз дешевле, чем украинский", - сказал Сальдо.
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Херсонская область стала получать газоснабжение из Крыма и стала полностью независима от газа, поступающего с территории Украины.
Сегодня поставка газа в Херсонскую область с территории, контролируемой киевским режимом, из Николаева, полностью остановлена, газ в Херсонскую область поступает с территории России, с Крымского полуострова.
Вентиль газовой трубы, по которой осуществлялась поставка газа с подконтрольной Украине территории Николаевской области, полностью закрыт, чтобы избежать обратного тока газа под давлением на подконтрольные Украине территории.
В 2014 году украинские власти перекрыли поставки газа в Херсонскую область из Крыма, и до сегодняшнего дня Херсонская область получала газоснабжение из Николаева. В последнее время газа поступало недостаточно, давление в трубе упало из-за действий властей Украины. После освобождения Херсонской области было принято решение возобновить поставки из России, из Крыма.
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ЭкономикаХерсонская областьУкраинаРоссияВладимир Сальдо
 
 
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