https://ria.ru/20220925/feyki-1819293641.html
Мизулина: в Сети распространили более двух миллионов фейков о мобилизации
Мизулина: в Сети распространили более двух миллионов фейков о мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Мизулина: в Сети распространили более двух миллионов фейков о мобилизации
Более 2,1 миллиона фейков распространено о проведении частичной мобилизации, еще 936 тысяч - о проведении референдумов, заявила член ОП РФ, директор Ассоциации... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:14
2022-09-25T11:14
2022-09-25T11:14
в мире
россия
лига безопасного интернета
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 2,1 миллиона фейков распространено о проведении частичной мобилизации, еще 936 тысяч - о проведении референдумов, заявила член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина."На данный момент, по данным мониторинга "Лиги безопасного интернета", распространено боле двух миллионов ста тысяч фейковых сообщений о проведении частичной мобилизации. И 936 тысяч фейковых сообщений о проведении референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области", - сказала Мизулина на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Она отметила, что основная стратегия киевского режима - террористические действия и распространение массовой дезинформации. Из-за этого усиливаются информационные атаки, так как Киев испугался проведения референдумов.Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лига безопасного интернета, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Лига безопасного интернета, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
Мизулина: в Сети распространили более двух миллионов фейков о мобилизации
Мизулина: в Сети распространили более 2,1 миллиона фейков о частичной мобилизации