https://ria.ru/20220925/feyki-1819293641.html

Мизулина: в Сети распространили более двух миллионов фейков о мобилизации

Мизулина: в Сети распространили более двух миллионов фейков о мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

Мизулина: в Сети распространили более двух миллионов фейков о мобилизации

Более 2,1 миллиона фейков распространено о проведении частичной мобилизации, еще 936 тысяч - о проведении референдумов, заявила член ОП РФ, директор Ассоциации... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:14

2022-09-25T11:14

2022-09-25T11:14

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россия

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донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 2,1 миллиона фейков распространено о проведении частичной мобилизации, еще 936 тысяч - о проведении референдумов, заявила член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина."На данный момент, по данным мониторинга "Лиги безопасного интернета", распространено боле двух миллионов ста тысяч фейковых сообщений о проведении частичной мобилизации. И 936 тысяч фейковых сообщений о проведении референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области", - сказала Мизулина на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Она отметила, что основная стратегия киевского режима - террористические действия и распространение массовой дезинформации. Из-за этого усиливаются информационные атаки, так как Киев испугался проведения референдумов.Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, лига безопасного интернета, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях