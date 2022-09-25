https://ria.ru/20220925/farmatsevty-1818953490.html

Всемирный день фармацевта

Всемирный день фармацевта - РИА Новости, 25.09.2022

Всемирный день фармацевта

Ежегодно 25 сентября в мире отмечается Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day). Предложение отмечать праздник было выдвинуто Ассоциацией фармацевтов... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T02:02

2022-09-25T02:02

2022-09-25T02:02

справки

ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп)

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Ежегодно 25 сентября в мире отмечается Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day). Предложение отмечать праздник было выдвинуто Ассоциацией фармацевтов Турции в 2009 году на конгрессе Международной фармацевтической федерации (The International Pharmaceutical Federation, FIP) в Стамбуле (Турция). Выбор даты 25 сентября был обусловлен днем основания FIP в 1912 году.Праздник отмечается с 2010 года под патронажем FIP. Цель мероприятия – развитие аптечной практики на глобальном уровне и повышение осведомленности общества о роли фармацевта в здравоохранении. Фармацевт (греч. pharmakeutes – приготавливающий целебные снадобья, лекарства) – специалист с высшим или средним фармацевтическим образованием, имеющий право заниматься фармацевтической деятельностью, которая осуществляется предприятиями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере обращения лекарственных средств, включающая оптовую и розничную торговлю ими и их изготовление.Специалисты с высшим фармацевтическим образованием занимаются как разработкой лекарственных средств, так и организационной и научно-исследовательской деятельностью. Они сопровождают новые препараты на пути из лаборатории до внедрения в клиническую практику и являются неотъемлемой частью системы здравоохранения любой страны.Фармация (греч. φαρμαϰεία – применение, употребление лекарств) как знание о лекарствах возникла очень давно. Примерно 45 тысяч лет назад первобытные люди уже использовали лекарственные растения для лечения заболеваний.Впервые упоминание об аптеке (греч. аpothece – склад, кладовая, хранилище) как о месте хранения лекарств встречается у древнегреческого врача Гиппократа (400 лет до нашей эры). Описание аптеки, как места, где еще и готовят лечебные снадобья, впервые появилось у древнеримского медика Клавдия Галена.В период Древнего мира в Египте, Китае, Греции, Риме лекарства стали многокомпонентными, были созданы равноплечие ручные весы, песчаная баня.В VIII веке в Багдаде, столице Арабского халифата, открылась первая в мире зарегистрированная аптека. В период Средневековья на арабских землях, Европе, в Московской Руси стала развиваться алхимия. Ученые, в том числе аптекари, разрабатывали методы химического анализа, оборудование, посуду для изготовления лекарств, учебники и фармакопеи.К ХII веку первые аптеки стали появляться в Испании, а затем и других городах Европы.В 1224 году декрет императора Римской империи Фридриха II впервые разграничил функции врача и аптекаря. В XV веке появился термин "провизор" (лат. provisor – предугадывающий).В XVI веке начали распространяться дорожные и передвижные аптечки. Светские аптеки становились центрами научных исследований. Фармацевты стали выделять и изучать новые вещества, органическое лекарственное сырье, развивалась бальнеология – наука о лечебных минеральных водах. В это время зародилась одна из самых старинных фармацевтических династий Европы – аптекарей Бурхардтов. Более 300 лет (1580-1911) они служили аптечному делу в городе Таллине (территория современной Эстонии). Ратушная аптека Таллина (Raeapteek), принадлежавшая Бурхардтам, считается старейшей из действующих в Европе. С XV столетия и до наших дней здесь непрерывно торгуют лекарствами.В XVII веке аптеки начали оснащаться химической аппаратурой, появились медные, а затем стеклянные реторты (устройства для дистилляции и перегонки веществ). Все больше распространялись различные мерные устройства для определения объема.В XVIII веке социальный статус аптек в Европе повысился. Они обеспечивали бесперебойное снабжение населения лекарствами, принося высокую прибыль. К концу столетия фармация как наука выделилась из медицины. Ее основой стала аналитическая химия, на базе которой были созданы химия органопрепаратов, наркозных веществ, судебная и санитарная химия. Появились первые фармацевтические заводы. В 1795 году открылся первый фармацевтический институт в Эфурте (Германия). В дальнейшем открывались фармацевтические факультеты на правах институтов при медицинских факультетах университетов по всей Европе, начали выходить первые научные фармацевтические журналы.В XX столетии фармация претерпела огромные изменения. В центре внимания ученых оказались инфекционные, хронические и дегенеративные заболевания. В 1943 году в США было налажено первое массовое производство пенициллина. Началась эра антибиотиков. Появились антибактериальные препараты. В фармацевтическое образование ввели новые дисциплины. Коммуникации ускорили обмен новейшими научными данными.Современная аптека представляет собой специализированную организацию с огромным ассортиментом лекарств, профилактических, гигиенических и косметических средств. Большое распространение получили онлайн-аптеки с возможностью выбора лекарств через интернет и доставкой их на дом.В настоящее время фармацевтическая промышленность – самый мощный индустриальный сегмент, представленный на международном рынке фармы гигантскими корпорациями. Согласно исследованию компании Evaluate (2021), продажи лекарств в мире по итогам 2020 года достигли 900,7 миллиардов долларов, увеличившись на 3% (2019). Всего в профессии фармацевта задействованы около четырех миллионов человек по всему миру.Ежегодно FIP проводит международную кампанию ко Всемирному дню фармацевта.В 2022 году тема дня – "Аптеки объединяются в борьбе за более здоровый мир". Призыв направлен на демонстрацию положительного влияния фармацевтики на здоровье во всем мире. В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года. В этот день в 1581 году в России с разрешения государя Ивана Грозного открылась первая аптека. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ассоциация российских фармацевтических производителей (арфп), россия, европа, в мире