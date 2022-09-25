Рейтинг@Mail.ru
Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/energiya-1819329284.html
Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ
Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2022
Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ
Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет включено в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленных... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:51
2022-09-25T14:51
владимир путин
россия
болгария
греция
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155663/79/1556637992_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_48a04193382738648d6a02a5103e77e8.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет включено в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов."Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет частью следующего пакета санкций ЕС против (РФ - ред.)", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что ввести санкции в отношении ядерной отрасли не так просто. Их считают проблематичными из-за проблем, которые могут возникнуть при техобслуживании АЭС в Болгарии. Издание указывает на то, что София экспортирует энергию в балканские страны и Грецию. Ядерная энергетика также является ключевым сектором во Франции, отмечает Politico.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220924/evropa-1819226052.html
https://ria.ru/20220925/gaz-1819317478.html
россия
болгария
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155663/79/1556637992_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_5275630526963d9c0a13e4f082a9d240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, болгария, греция, евросоюз, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Болгария, Греция, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:51 25.09.2022
 
Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ

Politico: ядерная энергетика "вряд ли" попадет в новый пакет санкций ЕС в отношении России

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Калининская атомная электростанция . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет включено в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.
"Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет частью следующего пакета санкций ЕС против (РФ - ред.)", - говорится в сообщении газеты.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 20:28
Европу предупредили о первом серьезном испытании из-за энергокризиса
Отмечается, что ввести санкции в отношении ядерной отрасли не так просто. Их считают проблематичными из-за проблем, которые могут возникнуть при техобслуживании АЭС в Болгарии. Издание указывает на то, что София экспортирует энергию в балканские страны и Грецию. Ядерная энергетика также является ключевым сектором во Франции, отмечает Politico.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
В пять раз дешевле, чем украинский – Сальдо о поставках российского газа в Херсон в осенне-зимний период - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 13:35
Херсонская область полностью обеспечена российским газом
 
Владимир ПутинРоссияБолгарияГрецияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала