https://ria.ru/20220925/energiya-1819329284.html

Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ

Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2022

Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ

Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет включено в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленных... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:51

2022-09-25T14:51

2022-09-25T14:51

владимир путин

россия

болгария

греция

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет включено в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов."Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет частью следующего пакета санкций ЕС против (РФ - ред.)", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что ввести санкции в отношении ядерной отрасли не так просто. Их считают проблематичными из-за проблем, которые могут возникнуть при техобслуживании АЭС в Болгарии. Издание указывает на то, что София экспортирует энергию в балканские страны и Грецию. Ядерная энергетика также является ключевым сектором во Франции, отмечает Politico.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220924/evropa-1819226052.html

https://ria.ru/20220925/gaz-1819317478.html

россия

болгария

греция

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владимир путин, россия, болгария, греция, евросоюз, санкции в отношении россии