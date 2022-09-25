https://ria.ru/20220925/energiya-1819329284.html
Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ
Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2022
Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ
Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет включено в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленных... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:51
2022-09-25T14:51
2022-09-25T14:51
владимир путин
россия
болгария
греция
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет включено в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов."Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет частью следующего пакета санкций ЕС против (РФ - ред.)", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что ввести санкции в отношении ядерной отрасли не так просто. Их считают проблематичными из-за проблем, которые могут возникнуть при техобслуживании АЭС в Болгарии. Издание указывает на то, что София экспортирует энергию в балканские страны и Грецию. Ядерная энергетика также является ключевым сектором во Франции, отмечает Politico.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220924/evropa-1819226052.html
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владимир путин, россия, болгария, греция, евросоюз, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Болгария, Греция, Евросоюз, Санкции в отношении России
Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции, пишут СМИ
Politico: ядерная энергетика "вряд ли" попадет в новый пакет санкций ЕС в отношении России