https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html
Портал Объясняем.рф уточнил вопросы об экипировке мобилизованных
Портал Объясняем.рф уточнил вопросы об экипировке мобилизованных - РИА Новости, 25.09.2022
Портал Объясняем.рф уточнил вопросы об экипировке мобилизованных
Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие обеспечиваются всей необходимой экипировкой, однако могут взять и свою, если у них есть более... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:36
2022-09-25T14:36
2022-09-25T14:39
здоровье - общество
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие обеспечиваются всей необходимой экипировкой, однако могут взять и свою, если у них есть более подходящая, сообщает в воскресенье портал Объясняем.рф.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее", - говорится в Telegram-канале портала.Отмечается, что мобилизованные будут во время прохождения переподготовки проживать в районе дислокации воинской части, а в ходе участия в спецоперации — в районе выполнения задач. Портал подчеркивает, что посещение магазинов, аптек и иных мест вне части возможно только с разрешения командования.Мобилизованным запрещается брать с собой смартфоны. В часть можно взять только кнопочный телефон, он будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеру телефона, запрещена."Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учётом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено", - также рассказывает Объясняем.рф.Портал уточняет, что военнослужащие обеспечиваются сбалансированным питанием, в которое включены как мясные, так и овощные или рыбные блюда.Выплаты, которые будут получать призванные по мобилизации военнослужащие, можно тратить по своему усмотрению, в том числе и на индивидуально выбранную экипировку, добавили на портале.
https://ria.ru/20220925/bron-1819325962.html
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819310766.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, частичная мобилизация в россии, россия
Здоровье - Общество, Частичная мобилизация в России, Россия
14:36 25.09.2022 (обновлено: 14:39 25.09.2022)
Портал Объясняем.рф уточнил вопросы об экипировке мобилизованных
Портал Объясняем.рф: призванные по частичной мобилизации могут брать свою экипировку
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие обеспечиваются всей необходимой экипировкой, однако могут взять и свою, если у них есть более подходящая, сообщает
в воскресенье портал Объясняем.рф.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
"Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее", - говорится в Telegram-канале портала.
Отмечается, что мобилизованные будут во время прохождения переподготовки проживать в районе дислокации воинской части, а в ходе участия в спецоперации — в районе выполнения задач. Портал подчеркивает, что посещение магазинов, аптек и иных мест вне части возможно только с разрешения командования.
Мобилизованным запрещается брать с собой смартфоны. В часть можно взять только кнопочный телефон, он будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеру телефона, запрещена.
"Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учётом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено", - также рассказывает Объясняем.рф.
Портал уточняет, что военнослужащие обеспечиваются сбалансированным питанием, в которое включены как мясные, так и овощные или рыбные блюда.
Выплаты, которые будут получать призванные по мобилизации военнослужащие, можно тратить по своему усмотрению, в том числе и на индивидуально выбранную экипировку, добавили на портале.