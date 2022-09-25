https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html

Портал Объясняем.рф уточнил вопросы об экипировке мобилизованных

Портал Объясняем.рф уточнил вопросы об экипировке мобилизованных - РИА Новости, 25.09.2022

Портал Объясняем.рф уточнил вопросы об экипировке мобилизованных

Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие обеспечиваются всей необходимой экипировкой, однако могут взять и свою, если у них есть более... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:36

2022-09-25T14:36

2022-09-25T14:39

здоровье - общество

частичная мобилизация в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819320394_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8092808b52f61928af530bb2f07cb053.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие обеспечиваются всей необходимой экипировкой, однако могут взять и свою, если у них есть более подходящая, сообщает в воскресенье портал Объясняем.рф.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее", - говорится в Telegram-канале портала.Отмечается, что мобилизованные будут во время прохождения переподготовки проживать в районе дислокации воинской части, а в ходе участия в спецоперации — в районе выполнения задач. Портал подчеркивает, что посещение магазинов, аптек и иных мест вне части возможно только с разрешения командования.Мобилизованным запрещается брать с собой смартфоны. В часть можно взять только кнопочный телефон, он будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеру телефона, запрещена."Военнослужащие полностью обеспечиваются питанием и необходимыми лекарствами. Но мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учётом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать с собой алкоголь и сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено", - также рассказывает Объясняем.рф.Портал уточняет, что военнослужащие обеспечиваются сбалансированным питанием, в которое включены как мясные, так и овощные или рыбные блюда.Выплаты, которые будут получать призванные по мобилизации военнослужащие, можно тратить по своему усмотрению, в том числе и на индивидуально выбранную экипировку, добавили на портале.

https://ria.ru/20220925/bron-1819325962.html

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819310766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, частичная мобилизация в россии, россия