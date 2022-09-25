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В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков

В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.09.2022

В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков

До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток, со всем объемом воды справилась городская водосточная сеть, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:39

2022-09-25T12:39

2022-09-25T12:39

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток, со всем объемом воды справилась городская водосточная сеть, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток. Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО - 55 миллиметров, ТиНАО - 50 миллиметров, ЗАО - 48 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотёком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток"."Сегодня и в ночь на 26 сентября в городе возможны небольшие кратковременные дожди", - добавили в сообщении.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мосводосток, погода