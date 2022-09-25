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В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков
В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.09.2022
В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков
До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток, со всем объемом воды справилась городская водосточная сеть, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:39
2022-09-25T12:39
2022-09-25T12:39
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток, со всем объемом воды справилась городская водосточная сеть, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток. Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО - 55 миллиметров, ТиНАО - 50 миллиметров, ЗАО - 48 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотёком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток"."Сегодня и в ночь на 26 сентября в городе возможны небольшие кратковременные дожди", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, мосводосток, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Мосводосток, Погода
В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков
До 85 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве в течение полутора суток