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В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.09.2022
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В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков
В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 25.09.2022
В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков
До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток, со всем объемом воды справилась городская водосточная сеть, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:39
2022-09-25T12:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
мосводосток
погода
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток, со всем объемом воды справилась городская водосточная сеть, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток. Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО - 55 миллиметров, ТиНАО - 50 миллиметров, ЗАО - 48 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотёком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток"."Сегодня и в ночь на 26 сентября в городе возможны небольшие кратковременные дожди", - добавили в сообщении.
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общество, москва, мосводосток, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Мосводосток, Погода
12:39 25.09.2022
 
В Москве за выходные выпало 85 процентов месячной нормы осадков

До 85 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве в течение полутора суток

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток, со всем объемом воды справилась городская водосточная сеть, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток. Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО - 55 миллиметров, ТиНАО - 50 миллиметров, ЗАО - 48 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Вода уходила в ливневую сеть самотёком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток".
"Сегодня и в ночь на 26 сентября в городе возможны небольшие кратковременные дожди", - добавили в сообщении.
ливневка - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Как работает городская ливневкаПо мере наступления осени погода в Москве сопровождается дождями. Однако благодаря ливневой канализации город не утопает в лужах. Как устроена столичная ливнёвка, смотрите в инфографике Ria.ru.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосводостокПогода
 
 
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