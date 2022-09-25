https://ria.ru/20220925/donetsk-1819398231.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.09.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Ряд районов Донецка подверглись обстрелу в воскресенье вечером, украинская сторона применяла снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T23:42
2022-09-25T23:42
2022-09-25T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
сцкк
куйбышевский район
кировский район
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Ряд районов Донецка подверглись обстрелу в воскресенье вечером, украинская сторона применяла снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале ведомства, Куйбышевский район попал под обстрел в 20.51 (совпадает с московским временем) и 23.03, в его направлении было выпущено в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Киевский район подвергся обстрелам в 22.40, 22.47 и 23.01, по нему выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве. Кировский район Донецка попал под обстрел в 23.02, по нему было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.В 22.50 пять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по Калининскому району города, говорится в сообщении. Кроме того, четыре снаряда калибром 155 миллиметров выпущено в 22.51 по Червоногвардейскому району Макеевки, отметили в ведомстве.
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в мире, донецк (днр), сцкк, куйбышевский район, кировский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), СЦКК, Куйбышевский район, Кировский район