https://ria.ru/20220925/donetsk-1819298725.html

В центре Донецка раздаются звуки взрывов

В центре Донецка раздаются звуки взрывов - РИА Новости, 25.09.2022

В центре Донецка раздаются звуки взрывов

Звуки взрывов артиллерийских снарядов и ответных залпов контрбатарейной борьбы все утро слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:38

2022-09-25T11:38

2022-09-25T11:38

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773905997_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_e9cb49f70f85e2e8997ac32bf550db68.jpg

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Звуки взрывов артиллерийских снарядов и ответных залпов контрбатарейной борьбы все утро слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Какие цели поражены, пока неизвестно.Из-за продолжения обстрелов на улицах Донецка малолюдно, автомобили предпочитают проноситься на большой скорости. Горожане в основном находятся дома, к ним приезжают выездные избирательные комиссии, чтобы они смогли принять участие в референдуме о вхождении ДНР в состав РФ.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, за полтора часа выпустили 60 снарядов. В частности, Донецк был обстрелян с применением снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Под обстрелы попали Киевский, Куйбышевский, Калининский, Ленинский и Кировский районы города.

https://ria.ru/20220925/svo-1819264541.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе