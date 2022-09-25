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В центре Донецка раздаются звуки взрывов - РИА Новости, 25.09.2022
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В центре Донецка раздаются звуки взрывов
В центре Донецка раздаются звуки взрывов - РИА Новости, 25.09.2022
В центре Донецка раздаются звуки взрывов
Звуки взрывов артиллерийских снарядов и ответных залпов контрбатарейной борьбы все утро слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:38
2022-09-25T11:38
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Звуки взрывов артиллерийских снарядов и ответных залпов контрбатарейной борьбы все утро слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Какие цели поражены, пока неизвестно.Из-за продолжения обстрелов на улицах Донецка малолюдно, автомобили предпочитают проноситься на большой скорости. Горожане в основном находятся дома, к ним приезжают выездные избирательные комиссии, чтобы они смогли принять участие в референдуме о вхождении ДНР в состав РФ.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, за полтора часа выпустили 60 снарядов. В частности, Донецк был обстрелян с применением снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Под обстрелы попали Киевский, Куйбышевский, Калининский, Ленинский и Кировский районы города.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, референдум в донбассе
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе
11:38 25.09.2022
 
В центре Донецка раздаются звуки взрывов

В центре Донецка раздаются звуки взрывов снарядов и залпов контрбатарейной борьбы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБаннер с флагом Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с флагом Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Баннер с флагом Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Звуки взрывов артиллерийских снарядов и ответных залпов контрбатарейной борьбы все утро слышны в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Какие цели поражены, пока неизвестно.
Из-за продолжения обстрелов на улицах Донецка малолюдно, автомобили предпочитают проноситься на большой скорости. Горожане в основном находятся дома, к ним приезжают выездные избирательные комиссии, чтобы они смогли принять участие в референдуме о вхождении ДНР в состав РФ.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, за полтора часа выпустили 60 снарядов. В частности, Донецк был обстрелян с применением снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Под обстрелы попали Киевский, Куйбышевский, Калининский, Ленинский и Кировский районы города.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
07:55Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
 
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