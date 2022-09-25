https://ria.ru/20220925/donbass-1819390320.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево, выпущено 13 снарядов калибром 152 мм, шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:48

2022-09-25T21:48

2022-09-25T21:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

зайцево

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево, выпущено 13 снарядов калибром 152 мм, шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм, восемь мин калибром 120 мм и шесть снарядов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 17.50 Зайцево обстреляли восемью снарядами калибром 152 мм, затем населенный пункт был обстрелян из танка и минами в 18.20 и 18.39 соответственно. Червоногвардейский район Макеевки подвергся обстрелу в 19.17, он был обстрелян "натовскими" снарядами. Кировский район Донецка обстреляли пятью снарядами калибром 152 мм в 19.20.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецк (днр)

макеевка

зайцево

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, зайцево, вооруженные силы украины