https://ria.ru/20220925/donbass-1819390320.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево, выпущено 13 снарядов калибром 152 мм, шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:48
2022-09-25T21:48
2022-09-25T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
зайцево
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево, выпущено 13 снарядов калибром 152 мм, шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм, восемь мин калибром 120 мм и шесть снарядов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 17.50 Зайцево обстреляли восемью снарядами калибром 152 мм, затем населенный пункт был обстрелян из танка и минами в 18.20 и 18.39 соответственно. Червоногвардейский район Макеевки подвергся обстрелу в 19.17, он был обстрелян "натовскими" снарядами. Кировский район Донецка обстреляли пятью снарядами калибром 152 мм в 19.20.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), макеевка, зайцево, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Зайцево, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Представительство ДНР: ВСУ за полтора часа обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево