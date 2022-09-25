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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/donbass-1819390320.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево, выпущено 13 снарядов калибром 152 мм, шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:48
2022-09-25T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
зайцево
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево, выпущено 13 снарядов калибром 152 мм, шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм, восемь мин калибром 120 мм и шесть снарядов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 17.50 Зайцево обстреляли восемью снарядами калибром 152 мм, затем населенный пункт был обстрелян из танка и минами в 18.20 и 18.39 соответственно. Червоногвардейский район Макеевки подвергся обстрелу в 19.17, он был обстрелян "натовскими" снарядами. Кировский район Донецка обстреляли пятью снарядами калибром 152 мм в 19.20.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), макеевка, зайцево, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Зайцево, Вооруженные силы Украины
21:48 25.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

Представительство ДНР: ВСУ за полтора часа обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке
Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов крупного калибра в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 30 минут обстреляли Донецк, Макеевку, Зайцево, выпущено 13 снарядов калибром 152 мм, шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм, восемь мин калибром 120 мм и шесть снарядов из танка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 17.50 Зайцево обстреляли восемью снарядами калибром 152 мм, затем населенный пункт был обстрелян из танка и минами в 18.20 и 18.39 соответственно. Червоногвардейский район Макеевки подвергся обстрелу в 19.17, он был обстрелян "натовскими" снарядами. Кировский район Донецка обстреляли пятью снарядами калибром 152 мм в 19.20.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаЗайцевоВооруженные силы Украины
 
 
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