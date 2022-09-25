https://ria.ru/20220925/donbass-1819325366.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Травневое в ЛНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Травневое в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Травневое в ЛНР

Украинские войска выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Травневое в Луганской Народной Республике, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:24

2022-09-25T14:24

2022-09-25T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Травневое в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в результате обстрела поврежден гараж и автобус Дорожного ремонтно-строительного управления.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины