14:24 25.09.2022 (обновлено: 14:35 25.09.2022)
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Травневое в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Травневому
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Травневое в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.27 по населенному пункту Травневое Сватовского района (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрела поврежден гараж и автобус Дорожного ремонтно-строительного управления.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.