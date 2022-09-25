https://ria.ru/20220925/donbass-1819324512.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:20

2022-09-25T14:20

2022-09-25T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский, Никитовский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины