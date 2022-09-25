Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/donbass-1819324512.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:20
2022-09-25T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf07867990ce68c72057eef65e3c7ece.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский, Никитовский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_334e08f62e1c33e376be22853827063d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:20 25.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский, Никитовский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала