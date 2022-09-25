Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский, Никитовский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.