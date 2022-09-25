https://ria.ru/20220925/donbass-1819314347.html

В ДНР число раненных в субботу при обстрелах со стороны ВСУ достигло десяти

В ДНР число раненных в субботу при обстрелах со стороны ВСУ достигло десяти - РИА Новости, 25.09.2022

В ДНР число раненных в субботу при обстрелах со стороны ВСУ достигло десяти

Общее число пострадавших при обстрелах ДНР 24 сентября достигло десяти, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:16

2022-09-25T13:16

2022-09-25T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Общее число пострадавших при обстрелах ДНР 24 сентября достигло десяти, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики за 24 сентября: город Донецк (Кировский район): - ранен мужчина 1979 года рождения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за 24 сентября 2022 года составляет 11 человек (один погиб, десять ранены). Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины