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В ДНР число раненных в субботу при обстрелах со стороны ВСУ достигло десяти - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/donbass-1819314347.html
В ДНР число раненных в субботу при обстрелах со стороны ВСУ достигло десяти
В ДНР число раненных в субботу при обстрелах со стороны ВСУ достигло десяти - РИА Новости, 25.09.2022
В ДНР число раненных в субботу при обстрелах со стороны ВСУ достигло десяти
Общее число пострадавших при обстрелах ДНР 24 сентября достигло десяти, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:16
2022-09-25T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Общее число пострадавших при обстрелах ДНР 24 сентября достигло десяти, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики за 24 сентября: город Донецк (Кировский район): - ранен мужчина 1979 года рождения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за 24 сентября 2022 года составляет 11 человек (один погиб, десять ранены). Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины
13:16 25.09.2022
 
В ДНР число раненных в субботу при обстрелах со стороны ВСУ достигло десяти

Представительство ДНР: число раненных в субботу при обстрелах ВСУ достигло десяти человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Общее число пострадавших при обстрелах ДНР 24 сентября достигло десяти, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики за 24 сентября: город Донецк (Кировский район): - ранен мужчина 1979 года рождения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за 24 сентября 2022 года составляет 11 человек (один погиб, десять ранены). Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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