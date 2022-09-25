https://ria.ru/20220925/dollar-1819250851.html
Раскрыт предел раздувания доллара, который погубит экономику
Раскрыт предел раздувания доллара, который погубит экономику - РИА Новости, 25.09.2022
Раскрыт предел раздувания доллара, который погубит экономику
Укрепление доллара значительно влияет на глобальную экономику, так как основная часть мировых расчетов происходит в американской валюте, рассказал агентству... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T02:15
2022-09-25T02:15
2022-09-25T10:23
экономика
сша
олег сыроваткин
открытие инвестиции
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
дефляция
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Укрепление доллара значительно влияет на глобальную экономику, так как основная часть мировых расчетов происходит в американской валюте, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Так, индекс доллара BBDXY за год вырос на 15 процентов, что критично для экономики. Сыроваткин подчеркнул, что в такой ситуации основной удар приходится на бедные страны, которые используют американскую валюту для покупки энергоресурсов.Эксперт отметил, что укрепление доллара — это дефляционный фактор с точки зрения американской экономики. Кроме того, высокий курс валюты приводит к снижению прибыли для компаний США.
https://ria.ru/20220922/dollary-1818573185.html
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экономика, сша, олег сыроваткин, открытие инвестиции, доллар, дефляция
Экономика, США, Олег Сыроваткин, Открытие Инвестиции, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Дефляция
02:15 25.09.2022 (обновлено: 10:23 25.09.2022)
Раскрыт предел раздувания доллара, который погубит экономику
Аналитик Сыроваткин: индекс доллара BBDXY за год вырос до критичного уровня