https://ria.ru/20220925/dollar-1819250851.html

Раскрыт предел раздувания доллара, который погубит экономику

Раскрыт предел раздувания доллара, который погубит экономику - РИА Новости, 25.09.2022

Раскрыт предел раздувания доллара, который погубит экономику

Укрепление доллара значительно влияет на глобальную экономику, так как основная часть мировых расчетов происходит в американской валюте, рассказал агентству... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T02:15

2022-09-25T02:15

2022-09-25T10:23

экономика

сша

олег сыроваткин

открытие инвестиции

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

дефляция

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Укрепление доллара значительно влияет на глобальную экономику, так как основная часть мировых расчетов происходит в американской валюте, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Так, индекс доллара BBDXY за год вырос на 15 процентов, что критично для экономики. Сыроваткин подчеркнул, что в такой ситуации основной удар приходится на бедные страны, которые используют американскую валюту для покупки энергоресурсов.Эксперт отметил, что укрепление доллара — это дефляционный фактор с точки зрения американской экономики. Кроме того, высокий курс валюты приводит к снижению прибыли для компаний США.

https://ria.ru/20220922/dollary-1818573185.html

сша

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экономика, сша, олег сыроваткин, открытие инвестиции, доллар, дефляция