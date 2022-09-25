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В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов
В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов - РИА Новости, 25.09.2022
В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов
Не менее пяти мирных жителей пострадали в воскресенье в результате обстрелов в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:37
2022-09-25T22:37
2022-09-25T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Не менее пяти мирных жителей пострадали в воскресенье в результате обстрелов в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По состоянию на 22.00 (совпадает с московским временем - ред.) общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 25 сентября 2022 года составляет 5 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за день по состоянию на 22.00 противник "выпустил 284 боеприпаса различного типа, включая артиллерию калибром 155 и 152 миллиметров".
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов
В ДНР пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов в воскресенье