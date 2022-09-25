https://ria.ru/20220925/dnr-1819393942.html

В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов

В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов - РИА Новости, 25.09.2022

В ДНР пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов

Не менее пяти мирных жителей пострадали в воскресенье в результате обстрелов в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:37

2022-09-25T22:37

2022-09-25T22:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Не менее пяти мирных жителей пострадали в воскресенье в результате обстрелов в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По состоянию на 22.00 (совпадает с московским временем - ред.) общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 25 сентября 2022 года составляет 5 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за день по состоянию на 22.00 противник "выпустил 284 боеприпаса различного типа, включая артиллерию калибром 155 и 152 миллиметров".

https://ria.ru/20220925/referendum-1819391876.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк