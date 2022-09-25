https://ria.ru/20220925/dnr-1819288310.html

Наблюдатель от ЦИК заявил об отсутствии нарушений на референдуме в ДНР

Наблюдатель от ЦИК заявил об отсутствии нарушений на референдуме в ДНР - РИА Новости, 25.09.2022

Наблюдатель от ЦИК заявил об отсутствии нарушений на референдуме в ДНР

Международный наблюдатель на референдуме о вхождении в состав России Игорь Сопов заявил об отсутствии жалоб, нарушений и замечаний в процессе голосования в ДНР. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:47

2022-09-25T10:47

2022-09-25T13:18

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель на референдуме о вхождении в состав России Игорь Сопов заявил об отсутствии жалоб, нарушений и замечаний в процессе голосования в ДНР."Объехал порядка 20 участковых избирательных комиссий, комиссии все подготовлены. Мы смотрели, как ведется подготовка к референдуму. Для избирательной системы это определенный экзамен на зрелость, профессионализм, они справляются. Мы не видели еще ни одного замечания, жалобы, нарушения", - сказал на брифинге Сопов.Он отметил высокий профессионализм участковых комиссий республики.По данным ЦИК ДНР, по итогам двух дней голосования явка составила 55,05%. Как отметил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий, явка по итогам голосования ожидается очень высокая, жители голосуют активно, несмотря на обстрелы со стороны украинских силовиков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819268347.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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