https://ria.ru/20220925/dnr-1819268678.html
Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины
Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины - РИА Новости, 25.09.2022
Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины
Один мирный житель погиб, еще восемь получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:41
2022-09-25T08:41
2022-09-25T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 24 сентября до 08:00 25 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще восемь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Telegram (приложение)
08:41 25.09.2022 (обновлено: 08:42 25.09.2022)
Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины
Штаб ДНР: один мирный житель погиб, восемь получили ранения в результате обстрелов ВСУ