https://ria.ru/20220925/dnr-1819268678.html

Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины

Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины - РИА Новости, 25.09.2022

Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины

Один мирный житель погиб, еще восемь получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:41

2022-09-25T08:41

2022-09-25T08:42

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 24 сентября до 08:00 25 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще восемь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220924/donetsk-1819236191.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, telegram (приложение)