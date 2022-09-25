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Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/dnr-1819268678.html
Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины
Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины - РИА Новости, 25.09.2022
Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины
Один мирный житель погиб, еще восемь получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:41
2022-09-25T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 24 сентября до 08:00 25 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще восемь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220924/donetsk-1819236191.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Telegram (приложение)
08:41 25.09.2022 (обновлено: 08:42 25.09.2022)
 
Один человек погиб за сутки при обстрелах ДНР войсками Украины

Штаб ДНР: один мирный житель погиб, восемь получили ранения в результате обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще восемь получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 24 сентября до 08:00 25 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще восемь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Вчера, 21:36Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк
 
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