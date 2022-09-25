https://ria.ru/20220925/chekhiya-1819390636.html

Президент Чехии заявил о тотальном поражении левых сил на выборах

Президент Чехии заявил о тотальном поражении левых сил на выборах - РИА Новости, 25.09.2022

Президент Чехии заявил о тотальном поражении левых сил на выборах

Левые партии тотально проиграли на выборах в местные органы власти в Чехии, заявил в воскресенье президент республики Милош Земан, выступая по телеканалу CNN... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:54

2022-09-25T21:54

2022-09-25T21:54

в мире

милош земан

чехия

прага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150949/42/1509494297_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_065729156c7e907f055e22e2ed9e66aa.jpg

ПРАГА, 25 сен – РИА Новости. Левые партии тотально проиграли на выборах в местные органы власти в Чехии, заявил в воскресенье президент республики Милош Земан, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS.В пятницу и субботу в Чехии состоялись выборы в местные органы власти, две некогда занимавшие серьезные позиции в парламенте левые партии - социал-демократическая и коммунистическая - выступили на них крайне неудачно, получив считанное количество мандатов."Две левые партии на этих выборах тотально проиграли. Коммунистов мне не жаль, они сами виноваты, поскольку не сумели вовремя разойтись со своим прошлым, ни в (политических) процессах 1950-х годов, ни с согласием с оккупацией (1968 года)", - сказал Земан.А вот социал-демократов, по словам президента, ему жалко."Социал-демократы в предыдущих выборах (в местные органы власти) получили 5% голосов, а сейчас у них лишь 1%. Я весьма тщеславный человек, всегда хвалюсь тем, что когда я был лидером социал-демократов, то эта партия за 5 лет сделала скачок (на выборах) с 7% до 32%. Это крупная, прекрасная партия, но у нее попросту неспособное руководство", - сказал Земан.Оценивая в целом результаты выборов в местные органы власти, Земан отметил успех оппозиционных движений ANO и "Свобода и прямая демократия"."Объективным критерием является сравнение полученного числа мандатов. Больше всего новых мандатов получило движение "Свобода и прямая демократия", еще один успешный субъект – движение ANO. На стороне проигравших – немного Гражданская демократическая партия (возглавляемая премьером Петром Фиалой) и христианские демократы, поражение средней степени потерпела Пиратская партия и сильно проиграло движение STAN (старосты и независимые)", - сказал Земан. При этом все проигравшие, по мнению президента, партии и движения составляют нынешнюю правящую коалицию.В свою очередь, премьер Фиала, комментируя результаты выборов, заявил журналистам, что они завершились в целом успешно для правящих сил."Мы усилили свои позиции в городах и небольших населенных пунктах. Мы держим первое место в (городах) Праге, Пльзене, Ческе-Будеёвице. Наши избиратели не допустили внедрения тезиса о референдуме на тему работы правительства. А если и затронули его, то (положительно) оценили эту работу, и я им за это благодарен", - сказал премьер.В проходившем параллельно первом туре перевыборов одной трети состава сената (27 из 81), наибольшего успеха добилось движение ANO. Второй тур состоится 30 сентября и 1 октября. Все выборы в Чехии традиционно проходят в течение двух дней, пятницы и субботы.

https://ria.ru/20220925/italiya-1819276405.html

https://ria.ru/20220919/chekhiya-1817748219.html

https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html

чехия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, милош земан, чехия, прага