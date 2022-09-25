https://ria.ru/20220925/chekhiya-1819390152.html

Президент Чехии допустил выдачу виз уклонистам из России

Президент Чехии допустил выдачу виз уклонистам из России - РИА Новости, 25.09.2022

Президент Чехии допустил выдачу виз уклонистам из России

Президент Чехии Милош Земан, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS, не согласился с главой МИД республики Яном Липавским, который ранее заявил, что россияне, не РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:47

2022-09-25T21:47

2022-09-25T21:48

в мире

милош земан

чехия

россия

ян липавский

петр фиала

частичная мобилизация в россии

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ПРАГА, 25 сен – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS, не согласился с главой МИД республики Яном Липавским, который ранее заявил, что россияне, не желающие выполнять обязательства, наложенные собственным государством, не соответствуют условиям для получения гуманитарных виз в Чехии."Я не согласен с господином Липавским. Думаю, что этим людям, подобно тому, как и украинским беженцам, мы могли бы выдавать визы. Люди, бегущие из России, не представляют собой угрозу безопасности (Чехии)", - сказал Земан.В свою очередь, чешский премьер Петр Фиала ранее высказался за то, чтобы относиться к потенциальным дезертирам из России таким же образом, как ко всем обычным просителям убежища, чтобы их заявления рассматривались в стандартном порядке. Премьер также добавил, что у него нет сведений о наплыве в Чехию россиян, желающих избежать мобилизации.Земан в воскресенье также затронул тему возможных персональных изменений в руководстве РФ, по его мнению, давление в таком случае могло бы исходить от экономических кругов."Если бы дело дошло до политических перемен, то, на мой взгляд, это могло бы произойти в результате давления экономических кругов", - сказал чешский президент.Ранее спецслужбы Польши рекомендовали не принимать россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации. Со схожими заявлениями также выступили представили прибалтийских государств и министр иностранных дел Чехии. Однако данные о таких россиянах и об их количестве приведены ими не были.

https://ria.ru/20220919/chekhiya-1817748219.html

https://ria.ru/20220925/kazakhstan-1819376507.html

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в мире, милош земан, чехия, россия, ян липавский, петр фиала, частичная мобилизация в россии