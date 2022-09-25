https://ria.ru/20220925/borrel-1819397860.html

Евросоюз отреагирует на протесты в Иране, заявил Боррель

Евросоюз отреагирует на протесты в Иране, заявил Боррель - РИА Новости, 25.09.2022

Евросоюз отреагирует на протесты в Иране, заявил Боррель

Евросоюз рассматривает различные варианты реакции на события в Иране, где гибель задержанной полицией девушки привела к массовым протестам и столкновениям с... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T23:30

2022-09-25T23:30

2022-09-25T23:30

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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Евросоюз рассматривает различные варианты реакции на события в Иране, где гибель задержанной полицией девушки привела к массовым протестам и столкновениям с правоохранителями, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."В преддверии Совета министров иностранных дел Европейский союз продолжит изучать все имеющиеся в его распоряжении варианты реагирования на гибель Махсы Амини, а также на то, как иранские силы безопасности ответили на последовавшие акции протеста", - говорится в письменном заявлении Борреля.По его словам, в ЕС полагают, что "непропорциональное применение силы" органами безопасности стало причиной жертв среди демонстрантов.Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что Еврокомиссия пока не знает, будут ли введены новые санкции ЕС против Ирана. При этом он напомнил, что на сегодняшний день ограничения ЕС действуют против 90 физлиц и организаций в Иране "за внутренние репрессии".Махса Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре, по заявлению правоохранителей, у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов, заявляя, что она скончалась после избиений.Гибель молодой женщины привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В результате столкновений есть жертвы среди протестующих и правоохранителей.В минувший четверг США ввели санкции против полиции нравов Ирана и семи высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов из-за гибели Махсы Амини.

https://ria.ru/20220925/parizh-1819392202.html

https://ria.ru/20220923/posol-1819090343.html

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в мире, жозеп боррель, иран, тегеран (город), сша, евросоюз, еврокомиссия