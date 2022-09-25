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В Бердянске прогремел второй взрыв - РИА Новости, 25.09.2022
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В Бердянске прогремел второй взрыв
В Бердянске прогремел второй взрыв - РИА Новости, 25.09.2022
В Бердянске прогремел второй взрыв
В Бердянске прозвучал второй взрыв за воскресенье, подробности выясняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:27
2022-09-25T14:27
бердянск
запорожская область
в мире
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Бердянске прозвучал второй взрыв за воскресенье, подробности выясняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Бердянске прозвучал второй за сегодня взрыв. Все подробности выясняются", - сказал РИА Новости Рогов.До этого в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщали ранее в полиции региона.
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бердянск, запорожская область, в мире, владимир рогов
Бердянск, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов
14:27 25.09.2022
 
В Бердянске прогремел второй взрыв

В Бердянске прогремел второй взрыв, подробности выясняются

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Бердянске прозвучал второй взрыв за воскресенье, подробности выясняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Бердянске прозвучал второй за сегодня взрыв. Все подробности выясняются", - сказал РИА Новости Рогов.
До этого в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщали ранее в полиции региона.
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 08:55
Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом
 
БердянскЗапорожская областьВ миреВладимир Рогов
 
 
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