https://ria.ru/20220925/berdyansk-1819325629.html

В Бердянске прогремел второй взрыв

В Бердянске прогремел второй взрыв - РИА Новости, 25.09.2022

В Бердянске прогремел второй взрыв

В Бердянске прозвучал второй взрыв за воскресенье, подробности выясняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:27

2022-09-25T14:27

2022-09-25T14:27

бердянск

запорожская область

в мире

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Бердянске прозвучал второй взрыв за воскресенье, подробности выясняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Бердянске прозвучал второй за сегодня взрыв. Все подробности выясняются", - сказал РИА Новости Рогов.До этого в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщали ранее в полиции региона.

https://ria.ru/20220923/vzryv-1818842427.html

бердянск

запорожская область

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

бердянск, запорожская область, в мире, владимир рогов