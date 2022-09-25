https://ria.ru/20220925/berdyansk-1819325629.html
В Бердянске прогремел второй взрыв
В Бердянске прогремел второй взрыв - РИА Новости, 25.09.2022
В Бердянске прогремел второй взрыв
В Бердянске прозвучал второй взрыв за воскресенье, подробности выясняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:27
2022-09-25T14:27
2022-09-25T14:27
бердянск
запорожская область
в мире
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Бердянске прозвучал второй взрыв за воскресенье, подробности выясняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Бердянске прозвучал второй за сегодня взрыв. Все подробности выясняются", - сказал РИА Новости Рогов.До этого в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщали ранее в полиции региона.
https://ria.ru/20220923/vzryv-1818842427.html
бердянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бердянск, запорожская область, в мире, владимир рогов
Бердянск, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов
В Бердянске прогремел второй взрыв
В Бердянске прогремел второй взрыв, подробности выясняются
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Бердянске прозвучал второй взрыв за воскресенье, подробности выясняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Бердянске прозвучал второй за сегодня взрыв. Все подробности выясняются", - сказал РИА Новости Рогов.
До этого в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщали ранее в полиции региона.