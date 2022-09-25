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В Бердянске у здания администрации сработало взрывное устройство - РИА Новости, 25.09.2022
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В Бердянске у здания администрации сработало взрывное устройство
В Бердянске у здания администрации сработало взрывное устройство - РИА Новости, 25.09.2022
В Бердянске у здания администрации сработало взрывное устройство
В Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:36
2022-09-25T12:43
бердянск
запорожская область
россия
служба безопасности украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел Запорожской области."Около 12.00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал. Безопасность проведения референдума обеспечивают все силовые ведомства России. Третий день референдума проходит штатно", - говорится в сообщении.В свою очередь, в администрации города подчеркнули, что за организацией взрыва стоят наемники СБУ."Этот и подобные ему акты террора – запугивание Украиной жителей Запорожской области в стремлении сорвать референдум. Украина как государство-террорист напрасно старается. Мы свой выбор сделали", – сказали в администрации.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Первые четыре дня в целях безопасности оно будет проходить вне избирательных участков – на придомовых территориях и по заявлениям на дому. В последний день – 27 сентября – можно проголосовать на избирательном участке. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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бердянск, запорожская область, россия, служба безопасности украины, в мире
Бердянск, Запорожская область, Россия, Служба безопасности Украины, В мире
12:36 25.09.2022 (обновлено: 12:43 25.09.2022)
 
В Бердянске у здания администрации сработало взрывное устройство

В Бердянске у здания администрации сработало взрывное устройство, заявили власти

© РИА НовостиГородской совет в Бердянске
Городской совет в Бердянске
© РИА Новости
Городской совет в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. В Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел Запорожской области.
"Около 12.00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал. Безопасность проведения референдума обеспечивают все силовые ведомства России. Третий день референдума проходит штатно", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в администрации города подчеркнули, что за организацией взрыва стоят наемники СБУ.
"Этот и подобные ему акты террора – запугивание Украиной жителей Запорожской области в стремлении сорвать референдум. Украина как государство-террорист напрасно старается. Мы свой выбор сделали", – сказали в администрации.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Первые четыре дня в целях безопасности оно будет проходить вне избирательных участков – на придомовых территориях и по заявлениям на дому. В последний день – 27 сентября – можно проголосовать на избирательном участке. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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