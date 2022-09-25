https://ria.ru/20220925/bayden-1819372482.html

Байдена поймали на лжи о ценах в США

Байдена поймали на лжи о ценах в США - РИА Новости, 25.09.2022

Байдена поймали на лжи о ценах в США

Пользователи Twitter обратили внимание на несоответствие слов президента США Джо Байдена действительности во время дискуссии о ценах. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:28

2022-09-25T19:28

2022-09-25T20:04

цены на нефть

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на несоответствие слов президента США Джо Байдена действительности во время дискуссии о ценах.В пятницу, выступая на мероприятии Демократического национального комитета, Байден объявил, что уже в 41 штате и в округе Колумбия средняя цена бензина ниже 2,99 доллара.Однако ни в одном американском штате средняя цена не опустилась ниже отметки в три доллара, следует из данных мониторинговой службы AAA.Сайт системы ежедневно собирает данные о стоимости топлива на 120 тысячах заправочных станций по всей стране. По их статистике, средняя цена за бензин в США колеблется от 3,081 доллара до 5,762 доллара в зависимости от штата. В округе Колумбия горючее в среднем стоит 3,768 доллара.На фоне товарных интервенций розничные цены на бензин отступили от исторических максимумов и снижались почти сто дней кряду. В пятницу галлон стоил в среднем 3,689 доллара против рекорда в 5,016 доллара, который был зафиксирован 14 июня. Однако добиться этого удалось, лишь опустошая стратегический резерв нефти. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что демократы сбивают стоимость в преддверии осенних выборов, но с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.

https://ria.ru/20220924/ogovorka-1819103805.html

https://ria.ru/20220923/ssha-1818993476.html

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цены на нефть, джо байден, сша, в мире