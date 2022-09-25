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Байдена поймали на лжи о ценах в США - РИА Новости, 25.09.2022
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Байдена поймали на лжи о ценах в США
Байдена поймали на лжи о ценах в США - РИА Новости, 25.09.2022
Байдена поймали на лжи о ценах в США
Пользователи Twitter обратили внимание на несоответствие слов президента США Джо Байдена действительности во время дискуссии о ценах. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:28
2022-09-25T20:04
цены на нефть
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на несоответствие слов президента США Джо Байдена действительности во время дискуссии о ценах.В пятницу, выступая на мероприятии Демократического национального комитета, Байден объявил, что уже в 41 штате и в округе Колумбия средняя цена бензина ниже 2,99 доллара.Однако ни в одном американском штате средняя цена не опустилась ниже отметки в три доллара, следует из данных мониторинговой службы AAA.Сайт системы ежедневно собирает данные о стоимости топлива на 120 тысячах заправочных станций по всей стране. По их статистике, средняя цена за бензин в США колеблется от 3,081 доллара до 5,762 доллара в зависимости от штата. В округе Колумбия горючее в среднем стоит 3,768 доллара.На фоне товарных интервенций розничные цены на бензин отступили от исторических максимумов и снижались почти сто дней кряду. В пятницу галлон стоил в среднем 3,689 доллара против рекорда в 5,016 доллара, который был зафиксирован 14 июня. Однако добиться этого удалось, лишь опустошая стратегический резерв нефти. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что демократы сбивают стоимость в преддверии осенних выборов, но с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.
https://ria.ru/20220924/ogovorka-1819103805.html
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цены на нефть, джо байден, сша, в мире
Цены на нефть, Джо Байден, США, В мире
19:28 25.09.2022 (обновлено: 20:04 25.09.2022)
 
Байдена поймали на лжи о ценах в США

Байден назвал некорректные цены на бензин во время выступления перед избирателями

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на несоответствие слов президента США Джо Байдена действительности во время дискуссии о ценах.
В пятницу, выступая на мероприятии Демократического национального комитета, Байден объявил, что уже в 41 штате и в округе Колумбия средняя цена бензина ниже 2,99 доллара.
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Однако ни в одном американском штате средняя цена не опустилась ниже отметки в три доллара, следует из данных мониторинговой службы AAA.
Сайт системы ежедневно собирает данные о стоимости топлива на 120 тысячах заправочных станций по всей стране. По их статистике, средняя цена за бензин в США колеблется от 3,081 доллара до 5,762 доллара в зависимости от штата. В округе Колумбия горючее в среднем стоит 3,768 доллара.
На фоне товарных интервенций розничные цены на бензин отступили от исторических максимумов и снижались почти сто дней кряду. В пятницу галлон стоил в среднем 3,689 доллара против рекорда в 5,016 доллара, который был зафиксирован 14 июня. Однако добиться этого удалось, лишь опустошая стратегический резерв нефти. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что демократы сбивают стоимость в преддверии осенних выборов, но с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.
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Цены на нефтьДжо БайденСШАВ мире
 
 
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