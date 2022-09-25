19:28 25.09.2022 (обновлено: 20:04 25.09.2022)
Байдена поймали на лжи о ценах в США
Байден назвал некорректные цены на бензин во время выступления перед избирателями
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на несоответствие слов президента США Джо Байдена действительности во время дискуссии о ценах.
В пятницу, выступая на мероприятии Демократического национального комитета, Байден объявил, что уже в 41 штате и в округе Колумбия средняя цена бензина ниже 2,99 доллара.
Однако ни в одном американском штате средняя цена не опустилась ниже отметки в три доллара, следует из данных мониторинговой службы AAA.
Сайт системы ежедневно собирает данные о стоимости топлива на 120 тысячах заправочных станций по всей стране. По их статистике, средняя цена за бензин в США колеблется от 3,081 доллара до 5,762 доллара в зависимости от штата. В округе Колумбия горючее в среднем стоит 3,768 доллара.
На фоне товарных интервенций розничные цены на бензин отступили от исторических максимумов и снижались почти сто дней кряду. В пятницу галлон стоил в среднем 3,689 доллара против рекорда в 5,016 доллара, который был зафиксирован 14 июня. Однако добиться этого удалось, лишь опустошая стратегический резерв нефти. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что демократы сбивают стоимость в преддверии осенних выборов, но с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.
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