https://ria.ru/20220925/bastrykin-1819390955.html
Глава СК проконтролирует ситуацию с многодетной семьей военного на Урале
Глава СК проконтролирует ситуацию с многодетной семьей военного на Урале - РИА Новости, 25.09.2022
Глава СК проконтролирует ситуацию с многодетной семьей военного на Урале
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным халатным отношением органов опеки в Свердловской области, РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:59
2022-09-25T21:59
2022-09-25T21:59
общество
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным халатным отношением органов опеки в Свердловской области, которые изымают приемных детей из семьи военнослужащего, сообщает региональное СУСК в воскресенье.По информации ведомства, в социальных сетях было опубликовано обращение жителя Свердловской области с просьбой о помощи семье военнослужащего, у которого опека якобы по ошибке забирает приемных детей.По информации из социальных сетей и СМИ, речь идет о многодетной семье из поселка Белоярского Свердловской области. Глава семьи сейчас находится на спецоперации, а женщина воспитывает восемь детей, пять из которых - приемные. Конфликт с органами опеки у жительницы Белоярского начался после сообщения одной из удочеренных девочек о жестоком с ней обращении.Ранее в региональном СУСК началась проверка действий опеки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (Халатность). "Ход доследственной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20220725/vymenets-1804849947.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК проконтролирует ситуацию с многодетной семьей военного на Урале
Бастрыкин поставил на контроль сообщение, что на Урале из семьи военного забирают детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости.
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным халатным отношением органов опеки в Свердловской области, которые изымают приемных детей из семьи военнослужащего, сообщает
региональное СУСК в воскресенье.
По информации ведомства, в социальных сетях было опубликовано обращение жителя Свердловской области с просьбой о помощи семье военнослужащего, у которого опека якобы по ошибке забирает приемных детей.
По информации из социальных сетей и СМИ, речь идет о многодетной семье из поселка Белоярского Свердловской области. Глава семьи сейчас находится на спецоперации, а женщина воспитывает восемь детей, пять из которых - приемные. Конфликт с органами опеки у жительницы Белоярского начался после сообщения одной из удочеренных девочек о жестоком с ней обращении.
Ранее в региональном СУСК началась проверка действий опеки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (Халатность). "Ход доследственной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы.