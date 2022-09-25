https://ria.ru/20220925/bastrykin-1819390955.html

Глава СК проконтролирует ситуацию с многодетной семьей военного на Урале

Глава СК проконтролирует ситуацию с многодетной семьей военного на Урале - РИА Новости, 25.09.2022

Глава СК проконтролирует ситуацию с многодетной семьей военного на Урале

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным халатным отношением органов опеки в Свердловской области, РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:59

2022-09-25T21:59

2022-09-25T21:59

общество

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным халатным отношением органов опеки в Свердловской области, которые изымают приемных детей из семьи военнослужащего, сообщает региональное СУСК в воскресенье.По информации ведомства, в социальных сетях было опубликовано обращение жителя Свердловской области с просьбой о помощи семье военнослужащего, у которого опека якобы по ошибке забирает приемных детей.По информации из социальных сетей и СМИ, речь идет о многодетной семье из поселка Белоярского Свердловской области. Глава семьи сейчас находится на спецоперации, а женщина воспитывает восемь детей, пять из которых - приемные. Конфликт с органами опеки у жительницы Белоярского начался после сообщения одной из удочеренных девочек о жестоком с ней обращении.Ранее в региональном СУСК началась проверка действий опеки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (Халатность). "Ход доследственной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20220725/vymenets-1804849947.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)