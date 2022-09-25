https://ria.ru/20220925/azerbaydzhan-1819363913.html

В Баку опровергли сообщения об обстрелах позиций на границе с Арменией

В Баку опровергли сообщения об обстрелах позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 25.09.2022

В Баку опровергли сообщения об обстрелах позиций на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространяемую в социальных информацию об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией и ранении... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:32

2022-09-25T18:32

2022-09-25T18:33

азербайджан

в мире

армения

баку

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 25 сен - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло распространяемую в социальных информацию об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией и ранении солдат.Ранее в армянском сегменте соцсетей появились сообщения о том, что Азербайджан открыл огонь в направлении Варденисского района на армяно-азербайджанской границе, в результате ответного огня были ранены азербайджанские военные."Распространяемая в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы открытом подразделениями азербайджанской армии огне в целях совершения провокации в направлении Басаркечярского (азербайджанское название - ред.) района и ранении наших военнослужащих, несущих боевое дежурство, в результате ответного огня армянских военнослужащих, не соответствует действительности и является абсолютной ложью. Это очередная информационная провокация противника. Мы категорически опровергаем эту информацию", - отметили в оборонного ведомстве Азербайджана.Среди военной техники азербайджанской армии потерь нет, личный состав не пострадал, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220925/tadzhikistan-1819363383.html

https://ria.ru/20220925/azerbaydzhan-1819260790.html

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азербайджан, в мире, армения, баку, ситуация на армяно-азербайджанской границе