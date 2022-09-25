https://ria.ru/20220925/avstriya-1819394173.html

В Австрии правящая партия показала исторически низкий результат на выборах

В Австрии правящая партия показала исторически низкий результат на выборах - РИА Новости, 25.09.2022

В Австрии правящая партия показала исторически низкий результат на выборах

Правящая в Австрии партия ÖVP на выборах в парламент Тироля показала исторически низкий результат, передает телеканал ORF со ссылкой на данные экзит-пулов. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:43

2022-09-25T22:43

2022-09-25T23:07

карл нехаммер

австрия

тироль

евросоюз

россия

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ВЕНА, 25 сен — РИА Новости. Правящая в Австрии партия ÖVP на выборах в парламент Тироля показала исторически низкий результат, передает телеканал ORF со ссылкой на данные экзит-пулов.Согласно предварительным результатам, консервативная ÖVP (входит в коалиционное правительство Австрии во главе с канцлером Карлом Нехаммером. — Прим. ред.) набрала 34,7 процента голосов.Далее следует оппозиционная право-националистическая FPÖ, набравшая 18,8 процента, за ней социал-демократы из SPÖ с 17,5 процента голосов.Партия "Зеленые", которая также входит в коалиционное правительство Австрии, набрала 9,2 процента и, предварительно, покидает кабинет, партия Fritz — 9,9 процента, партия Neos — 6,3 процента голосов.Таким образом, продолжение "черно-зеленой" коалиции в Тироле при участии ÖVP и Зеленых невозможно, пишут СМИ. Сами консерваторы теряют, предварительно, почти десять процентов голосов по сравнению с предыдущими выборами в 2018 году, на которых они получили 44,26 процента поддержки. Предполагается, что ÖVP войдет в новое коалиционное правительство Тироля, партнером консерваторов станет FPÖ или SPÖ.Сейчас в Австрии наблюдается рост инфляции и цен, связанный с надвигающимся на Европу энергетическим и экономическим кризисом. Партия ÖVP во главе с канцлером Нехаммером поддерживает санкции ЕС против России, но решительно протестует против введения газового эмбарго. Правые из FPÖ открыто выступают за продолжение энергетического сотрудничества с Москвой и указывают на невозможность в обозримом будущем наладить качественные и дешевые поставки энергоносителей в обход России.В сентябре в Австрии прошли массовые протесты, участники которых потребовали от правительства предпринять существенные шаги в борьбе с инфляцией и повышением цен.

https://ria.ru/20220923/avstriya-1819073794.html

https://ria.ru/20220923/avstriya-1819050586.html

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карл нехаммер, австрия, тироль, евросоюз, россия