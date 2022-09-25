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Врач назвал лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома
Врач назвал лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома - РИА Новости, 25.09.2022
Врач назвал лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома
Существует список препаратов, которые в обязательном порядке должны быть в аптечке, рассказал "Прайму" врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-Клиники" Шота... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T03:15
2022-09-25T03:15
2022-09-25T10:14
общество
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см-клиника
шота каландия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Существует список препаратов, которые в обязательном порядке должны быть в аптечке, рассказал "Прайму" врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-Клиники" Шота Каландия.Так, по словам эксперта, первоочередные лекарства — жаропонижающие и обезболивающие средства, такие как парацетамол и ибупрофен. Кроме того, при проблемах с желудочно-кишечным трактом врач порекомендовала хранить сорбенты (смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, кремния диоксид коллоидный) и антациды (алюминия фосфат, алгелдрат + магния гидроксид).Каландия добавил, что в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты, которые не вызывают сонливость, а также средства для обработки ран, например, перекись водорода, хлоргексидин, антибактериальные мази.Специалист напомнил о необходимости соблюдать рекомендации по хранению препаратов: не использовать лекарства с истекшим сроком годности, хранить их при указанной в инструкции температуре, держать аптечку в недоступных для детей местах.
https://ria.ru/20220924/prava-1819095177.html
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общество, россия, см-клиника, шота каландия, медицина
Общество, Россия, СМ-Клиника, Шота Каландия, Медицина
03:15 25.09.2022 (обновлено: 10:14 25.09.2022)
Врач назвал лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома
Врач Каландия: в аптечке дома должны быть жаропонижающие и обезболивающие средства