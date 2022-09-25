https://ria.ru/20220925/aptechka-1819251155.html

Врач назвал лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома

Врач назвал лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома - РИА Новости, 25.09.2022

Врач назвал лекарства, которые всегда должны быть в аптечке дома

Существует список препаратов, которые в обязательном порядке должны быть в аптечке, рассказал "Прайму" врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-Клиники" Шота... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T03:15

2022-09-25T03:15

2022-09-25T10:14

общество

россия

см-клиника

шота каландия

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333822_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_7b2912d7cabcaa913d20881604c11aa5.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Существует список препаратов, которые в обязательном порядке должны быть в аптечке, рассказал "Прайму" врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-Клиники" Шота Каландия.Так, по словам эксперта, первоочередные лекарства — жаропонижающие и обезболивающие средства, такие как парацетамол и ибупрофен. Кроме того, при проблемах с желудочно-кишечным трактом врач порекомендовала хранить сорбенты (смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, кремния диоксид коллоидный) и антациды (алюминия фосфат, алгелдрат + магния гидроксид).Каландия добавил, что в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты, которые не вызывают сонливость, а также средства для обработки ран, например, перекись водорода, хлоргексидин, антибактериальные мази.Специалист напомнил о необходимости соблюдать рекомендации по хранению препаратов: не использовать лекарства с истекшим сроком годности, хранить их при указанной в инструкции температуре, держать аптечку в недоступных для детей местах.

https://ria.ru/20220924/prava-1819095177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, см-клиника, шота каландия, медицина