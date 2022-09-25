https://ria.ru/20220925/amerika-1819353702.html

Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России

Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России - РИА Новости, 25.09.2022

Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что Запад не собирается вмешиваться во внутриполитические события в России,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:25

2022-09-25T17:25

2022-09-25T18:08

в мире

сша

россия

украина

джейк салливан

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что Запад не собирается вмешиваться во внутриполитические события в России, оставляя российскому народу право самому определять будущее своей страны, а вместо этого США сосредоточатся на поддержке Украины оружием и разведданными.В интервью телеканалу NBC Салливан прокомментировал сообщения о протестах на улицах российских городов и росте числа уезжающих за рубеж после того, как на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию."Будущее российской политики будет диктоваться не Вашингтоном или кем-то в Европе, но людьми внутри России", - сказал Салливан."Нам необходимо продолжать концентрироваться на том, где мы можем принести наибольшую пользу, а больше всего пользы мы можем принести, помогая Украине осязаемо, устойчиво и эффективно. Именно это мы и делаем, именно этим мы продолжим заниматься", - добавил он.Салливан признал, что США не в состоянии предсказать развитие внутриполитических событий в России, и процитировал изречение писателя Эрнеста Хэмингуя о банкротстве, которое надвигается постепенно, но происходит внезапно.

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, джейк салливан, владимир путин, частичная мобилизация в россии