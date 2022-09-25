Рейтинг@Mail.ru
Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/amerika-1819353702.html
Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России
Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России - РИА Новости, 25.09.2022
Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что Запад не собирается вмешиваться во внутриполитические события в России,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:25
2022-09-25T18:08
в мире
сша
россия
украина
джейк салливан
владимир путин
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af68a045d5e12631467904ea8359fac8.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что Запад не собирается вмешиваться во внутриполитические события в России, оставляя российскому народу право самому определять будущее своей страны, а вместо этого США сосредоточатся на поддержке Украины оружием и разведданными.В интервью телеканалу NBC Салливан прокомментировал сообщения о протестах на улицах российских городов и росте числа уезжающих за рубеж после того, как на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию."Будущее российской политики будет диктоваться не Вашингтоном или кем-то в Европе, но людьми внутри России", - сказал Салливан."Нам необходимо продолжать концентрироваться на том, где мы можем принести наибольшую пользу, а больше всего пользы мы можем принести, помогая Украине осязаемо, устойчиво и эффективно. Именно это мы и делаем, именно этим мы продолжим заниматься", - добавил он.Салливан признал, что США не в состоянии предсказать развитие внутриполитических событий в России, и процитировал изречение писателя Эрнеста Хэмингуя о банкротстве, которое надвигается постепенно, но происходит внезапно.
https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c859191da68531eb559db3532ad1200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, джейк салливан, владимир путин, частичная мобилизация в россии
В мире, США, Россия, Украина, Джейк Салливан, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
17:25 25.09.2022 (обновлено: 18:08 25.09.2022)
 
Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России

Советник Байдена Салливан: США не будут вмешиваться во внутриполитические события в России

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что Запад не собирается вмешиваться во внутриполитические события в России, оставляя российскому народу право самому определять будущее своей страны, а вместо этого США сосредоточатся на поддержке Украины оружием и разведданными.
В интервью телеканалу NBC Салливан прокомментировал сообщения о протестах на улицах российских городов и росте числа уезжающих за рубеж после того, как на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 08:00
Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны
"Будущее российской политики будет диктоваться не Вашингтоном или кем-то в Европе, но людьми внутри России", - сказал Салливан.
"Нам необходимо продолжать концентрироваться на том, где мы можем принести наибольшую пользу, а больше всего пользы мы можем принести, помогая Украине осязаемо, устойчиво и эффективно. Именно это мы и делаем, именно этим мы продолжим заниматься", - добавил он.
Салливан признал, что США не в состоянии предсказать развитие внутриполитических событий в России, и процитировал изречение писателя Эрнеста Хэмингуя о банкротстве, которое надвигается постепенно, но происходит внезапно.
Украинские военные в Новоселовке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России
 
В миреСШАРоссияУкраинаДжейк СалливанВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала