https://ria.ru/20220925/amerika-1819353702.html
Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России
Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России - РИА Новости, 25.09.2022
Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что Запад не собирается вмешиваться во внутриполитические события в России,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:25
2022-09-25T17:25
2022-09-25T18:08
в мире
сша
россия
украина
джейк салливан
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что Запад не собирается вмешиваться во внутриполитические события в России, оставляя российскому народу право самому определять будущее своей страны, а вместо этого США сосредоточатся на поддержке Украины оружием и разведданными.В интервью телеканалу NBC Салливан прокомментировал сообщения о протестах на улицах российских городов и росте числа уезжающих за рубеж после того, как на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию."Будущее российской политики будет диктоваться не Вашингтоном или кем-то в Европе, но людьми внутри России", - сказал Салливан."Нам необходимо продолжать концентрироваться на том, где мы можем принести наибольшую пользу, а больше всего пользы мы можем принести, помогая Украине осязаемо, устойчиво и эффективно. Именно это мы и делаем, именно этим мы продолжим заниматься", - добавил он.Салливан признал, что США не в состоянии предсказать развитие внутриполитических событий в России, и процитировал изречение писателя Эрнеста Хэмингуя о банкротстве, которое надвигается постепенно, но происходит внезапно.
https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, украина, джейк салливан, владимир путин, частичная мобилизация в россии
В мире, США, Россия, Украина, Джейк Салливан, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
17:25 25.09.2022 (обновлено: 18:08 25.09.2022)
Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в события в России
Советник Байдена Салливан: США не будут вмешиваться во внутриполитические события в России
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять
, что Запад не собирается вмешиваться во внутриполитические события в России, оставляя российскому народу право самому определять будущее своей страны, а вместо этого США сосредоточатся на поддержке Украины оружием и разведданными.
В интервью телеканалу NBC Салливан прокомментировал сообщения о протестах на улицах российских городов и росте числа уезжающих за рубеж после того, как на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
"Будущее российской политики будет диктоваться не Вашингтоном или кем-то в Европе, но людьми внутри России", - сказал Салливан.
"Нам необходимо продолжать концентрироваться на том, где мы можем принести наибольшую пользу, а больше всего пользы мы можем принести, помогая Украине осязаемо, устойчиво и эффективно. Именно это мы и делаем, именно этим мы продолжим заниматься", - добавил он.
Салливан признал, что США не в состоянии предсказать развитие внутриполитических событий в России, и процитировал изречение писателя Эрнеста Хэмингуя о банкротстве, которое надвигается постепенно, но происходит внезапно.