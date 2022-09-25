https://ria.ru/20220925/altay-1819368015.html

Первых мобилизованных Алтайского края отправили из Барнаула

Первых мобилизованных Алтайского края отправили из Барнаула - РИА Новости, 25.09.2022

Первых мобилизованных Алтайского края отправили из Барнаула

Первых мобилизованных Алтайского края отправили из Барнаула к месту несения службы, сообщает пресс-центр мэрии. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:51

2022-09-25T18:51

2022-09-25T18:55

общество

барнаул

алтайский край

частичная мобилизация в россии

россия

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БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Первых мобилизованных Алтайского края отправили из Барнаула к месту несения службы, сообщает пресс-центр мэрии."Первые мобилизованные отправились сегодня из Барнаула. Их провожали родные и близкие. С напутственным словом к ним обратились начальник отдела военного комиссариата Алтайского края по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам Барнаула Александр Вопиловский и глава города Барнаула Вячеслав Франк", - говорится в сообщении.Вопиловский отметил, что сегодня всем необходимо мобилизоваться и сплотиться, чтобы выполнить задачи по защите Родины. Он пожелал всем призванным скорейшего возвращения домой."Мы вами очень и очень гордимся. Вы те, кто не бегал от военкомата, не убегал от повестки. Вы сегодня у нас первые, берегите себя и своё землячество, старшие посмотрите за младшими. Вашим семьям будет оказана необходимая помощь. Вы едете заступаться за Родину. С Богом, ребята!", - цитирует пресс-служба Франка.Между тем, Telegram-канал алтайского правительства публикует видео из города Камня-на-Оби, на котором множество людей провожают мобилизованных в Барнаул. Люди скандируют "Россия, Россия" и просят ребят вернуться домой с победой.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

барнаул

алтайский край

россия

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общество, барнаул, алтайский край, частичная мобилизация в россии, россия