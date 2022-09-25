18:51 25.09.2022 (обновлено: 18:55 25.09.2022)
Первых мобилизованных Алтайского края отправили из Барнаула
Первых мобилизованных Алтайского края отправили из Барнаула к месту несения службы
© Фото пресс-службы администрации города БарнаулаИз сборного пункта в ДК "Октябрьский" в Барнауле отправились первые мобилизованные
© Фото пресс-службы администрации города Барнаула
Из сборного пункта в ДК "Октябрьский" в Барнауле отправились первые мобилизованные
БАРНАУЛ, 25 сен - РИА Новости. Первых мобилизованных Алтайского края отправили из Барнаула к месту несения службы, сообщает пресс-центр мэрии.
"Первые мобилизованные отправились сегодня из Барнаула. Их провожали родные и близкие. С напутственным словом к ним обратились начальник отдела военного комиссариата Алтайского края по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам Барнаула Александр Вопиловский и глава города Барнаула Вячеслав Франк", - говорится в сообщении.
Вопиловский отметил, что сегодня всем необходимо мобилизоваться и сплотиться, чтобы выполнить задачи по защите Родины. Он пожелал всем призванным скорейшего возвращения домой.
"Мы вами очень и очень гордимся. Вы те, кто не бегал от военкомата, не убегал от повестки. Вы сегодня у нас первые, берегите себя и своё землячество, старшие посмотрите за младшими. Вашим семьям будет оказана необходимая помощь. Вы едете заступаться за Родину. С Богом, ребята!", - цитирует пресс-служба Франка.
Между тем, Telegram-канал алтайского правительства публикует видео из города Камня-на-Оби, на котором множество людей провожают мобилизованных в Барнаул. Люди скандируют "Россия, Россия" и просят ребят вернуться домой с победой.