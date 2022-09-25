https://ria.ru/20220925/agent-1819342219.html

РИА Новости получило запись разговора агента СБУ, готовившего теракт в ЛНР

РИА Новости получило запись разговора агента СБУ, готовившего теракт в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022

РИА Новости получило запись разговора агента СБУ, готовившего теракт в ЛНР

Агент, которого Служба безопасности Украины завербовала для совершения теракта в Луганской Народной Республике, получал указания от куратора из Киева по... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:00

2022-09-25T16:00

2022-09-25T16:58

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луганская народная республика

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киев

служба безопасности украины

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Агент, которого Служба безопасности Украины завербовала для совершения теракта в Луганской Народной Республике, получал указания от куратора из Киева по телефону, следует из записи переговоров, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.Как заявило Министерство госбезопасности ЛНР, накануне референдума украинские спецслужбы планировали устроить теракт — отравить одного из высокопоставленных чиновников, но покушение удалось предотвратить. По замыслу СБУ, это должен был совершить завербованный агент — предполагалось, что он устроится на работу официантом.На реализацию операции отводилось два месяца."Ты должен максимум за два месяца подготовиться. <…> За несколько дней получить, получить инструменты и сделать свою работу", — объясняет сотрудник СБУ.За эту "работу" агенту обещали заплатить сто тысяч рублей его семье и еще сто тысяч выдать на расходы — бензин, телефоны."У нас то подразделение, которое не берет деньги, оно, наоборот, дает, понял? Ну, наверное ж, государство дает деньги", — говорит куратор.После совершения теракта исполнителю пообещали эвакуацию, но только при условии, что он сделает "какие-то серьезные дела". "Надо отрабатывать, поверь, а особенно в этой конторе — это не друзья, не подруги, которые просто простят, забудут", — пригрозил сотрудник спецслужбы.Однако, как рассказал источник РИА Новости, подобные обещания так и остаются обещаниями — после выполнения задачи исполнителя планировалось устранить.Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовал референдум по вопросу о вхождении в состав России. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября. Плебисцит проходит на фоне многочисленных попыток киевского режима сорвать его — обстрелов, диверсий, террористических атак.

https://ria.ru/20220925/terakty-1819306228.html

https://ria.ru/20220923/diversant-1818830270.html

https://ria.ru/20220922/diversanty-1818787587.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аудиозапись разговора, в котором сотрудники СБУ дают указания, как отравить чиновника ЛНР Аудиозапись разговора, где спецслужбы СБУ дают задание, как отравить чиновника ЛНР 2022-09-25T16:00 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, украина, киев, служба безопасности украины, референдум в донбассе