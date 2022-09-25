https://ria.ru/20220925/agent-1819342219.html
РИА Новости получило запись разговора агента СБУ, готовившего теракт в ЛНР
РИА Новости получило запись разговора агента СБУ, готовившего теракт в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022
РИА Новости получило запись разговора агента СБУ, готовившего теракт в ЛНР
Агент, которого Служба безопасности Украины завербовала для совершения теракта в Луганской Народной Республике, получал указания от куратора из Киева по... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:00
2022-09-25T16:00
2022-09-25T16:58
в мире
луганская народная республика
украина
киев
служба безопасности украины
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Агент, которого Служба безопасности Украины завербовала для совершения теракта в Луганской Народной Республике, получал указания от куратора из Киева по телефону, следует из записи переговоров, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.Как заявило Министерство госбезопасности ЛНР, накануне референдума украинские спецслужбы планировали устроить теракт — отравить одного из высокопоставленных чиновников, но покушение удалось предотвратить. По замыслу СБУ, это должен был совершить завербованный агент — предполагалось, что он устроится на работу официантом.На реализацию операции отводилось два месяца."Ты должен максимум за два месяца подготовиться. <…> За несколько дней получить, получить инструменты и сделать свою работу", — объясняет сотрудник СБУ.За эту "работу" агенту обещали заплатить сто тысяч рублей его семье и еще сто тысяч выдать на расходы — бензин, телефоны."У нас то подразделение, которое не берет деньги, оно, наоборот, дает, понял? Ну, наверное ж, государство дает деньги", — говорит куратор.После совершения теракта исполнителю пообещали эвакуацию, но только при условии, что он сделает "какие-то серьезные дела". "Надо отрабатывать, поверь, а особенно в этой конторе — это не друзья, не подруги, которые просто простят, забудут", — пригрозил сотрудник спецслужбы.Однако, как рассказал источник РИА Новости, подобные обещания так и остаются обещаниями — после выполнения задачи исполнителя планировалось устранить.Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовал референдум по вопросу о вхождении в состав России. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября. Плебисцит проходит на фоне многочисленных попыток киевского режима сорвать его — обстрелов, диверсий, террористических атак.
https://ria.ru/20220925/terakty-1819306228.html
https://ria.ru/20220923/diversant-1818830270.html
https://ria.ru/20220922/diversanty-1818787587.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819344097_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c8d7f3533b118527a687631f675f72df.jpg
Аудиозапись разговора, в котором сотрудники СБУ дают указания, как отравить чиновника ЛНР
Аудиозапись разговора, где спецслужбы СБУ дают задание, как отравить чиновника ЛНР
2022-09-25T16:00
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, киев, служба безопасности украины, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Референдум в Донбассе
16:00 25.09.2022 (обновлено: 16:58 25.09.2022)
РИА Новости получило запись разговора агента СБУ, готовившего теракт в ЛНР
Запись разговора агента СБУ, планировавшего теракт в ЛНР, есть в распоряжении РИА Новости
ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Агент, которого Служба безопасности Украины завербовала для совершения теракта в Луганской Народной Республике, получал указания от куратора из Киева по телефону, следует из записи переговоров, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.
Как заявило Министерство госбезопасности ЛНР, накануне референдума украинские спецслужбы планировали устроить теракт — отравить одного из высокопоставленных чиновников, но покушение удалось предотвратить.
По замыслу СБУ, это должен был совершить завербованный агент — предполагалось, что он устроится на работу официантом.
"Если ты устроишься официантом и у тебя будет доступ к тому, к чему ты понимаешь, а он у тебя может быть очень красивым. Ампулу, которая у тебя будет всегда при тебе, когда тебе нальют даже для этих, <…> ты можешь ее просто добавить. Так весь эффект только в том, что надо просто ампулу залить в стакан, когда тебе закажут, и все", — инструктирует исполнителя сотрудник украинской спецслужбы.
На реализацию операции отводилось два месяца.
"Ты должен максимум за два месяца подготовиться. <…> За несколько дней получить, получить инструменты и сделать свою работу", — объясняет сотрудник СБУ.
За эту "работу" агенту обещали заплатить сто тысяч рублей его семье и еще сто тысяч выдать на расходы — бензин, телефоны.
"У нас то подразделение, которое не берет деньги, оно, наоборот, дает, понял? Ну, наверное ж, государство дает деньги", — говорит куратор.
После совершения теракта исполнителю пообещали эвакуацию, но только при условии, что он сделает "какие-то серьезные дела".
"Надо отрабатывать, поверь, а особенно в этой конторе — это не друзья, не подруги, которые просто простят, забудут", — пригрозил сотрудник спецслужбы.
Однако, как рассказал источник РИА Новости, подобные обещания так и остаются обещаниями — после выполнения задачи исполнителя планировалось устранить.
Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках
, а также в Запорожской и Херсонской областях
стартовал референдум по вопросу о вхождении в состав России. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября. Плебисцит проходит на фоне многочисленных попыток киевского режима сорвать его — обстрелов, диверсий, террористических атак.