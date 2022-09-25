https://ria.ru/20220925/agent-1819341362.html

Агент СБУ должен был устроиться официантом и отравить чиновника в ЛНР

Агент СБУ должен был устроиться официантом и отравить чиновника в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022

Агент СБУ должен был устроиться официантом и отравить чиновника в ЛНР

Завербованный агент Службы безопасности Украины должен был устроиться официантом и отравить одного из высокопоставленных чиновников в Луганской Народной... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:58

2022-09-25T15:58

2022-09-25T15:58

в мире

служба безопасности украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Завербованный агент Службы безопасности Украины должен был устроиться официантом и отравить одного из высокопоставленных чиновников в Луганской Народной Республике, сообщил источник РИА Новости.Ранее в МГБ ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении ЛНР оказалась аудиозапись разговора сотрудника СБУ и завербованного агента."Если ты устроишься официантом и у тебя будет доступ к тому, к чему ты понимаешь, а он у тебя может быть очень красивым. Ампулу, которая у тебя будет всегда при тебе, когда тебе нальют даже для этих… ты можешь её просто добавить. Так весь эффект только в том, что надо просто ампулу залить в стакан, когда тебе закажут и всё", - говорит сотрудник СБУ исполнителю в телефонном разговоре, запись которого есть в распоряжении РИА Новости.Согласно разговору, сотрудник СБУ дает на реализацию операции два месяца.

https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html

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в мире, служба безопасности украины, луганская народная республика