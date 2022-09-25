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Агент СБУ должен был устроиться официантом и отравить чиновника в ЛНР
Агент СБУ должен был устроиться официантом и отравить чиновника в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022
Агент СБУ должен был устроиться официантом и отравить чиновника в ЛНР
Завербованный агент Службы безопасности Украины должен был устроиться официантом и отравить одного из высокопоставленных чиновников в Луганской Народной... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:58
2022-09-25T15:58
2022-09-25T15:58
в мире
служба безопасности украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Завербованный агент Службы безопасности Украины должен был устроиться официантом и отравить одного из высокопоставленных чиновников в Луганской Народной Республике, сообщил источник РИА Новости.Ранее в МГБ ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении ЛНР оказалась аудиозапись разговора сотрудника СБУ и завербованного агента."Если ты устроишься официантом и у тебя будет доступ к тому, к чему ты понимаешь, а он у тебя может быть очень красивым. Ампулу, которая у тебя будет всегда при тебе, когда тебе нальют даже для этих… ты можешь её просто добавить. Так весь эффект только в том, что надо просто ампулу залить в стакан, когда тебе закажут и всё", - говорит сотрудник СБУ исполнителю в телефонном разговоре, запись которого есть в распоряжении РИА Новости.Согласно разговору, сотрудник СБУ дает на реализацию операции два месяца.
https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, служба безопасности украины, луганская народная республика
В мире, Служба безопасности Украины, Луганская Народная Республика
Агент СБУ должен был устроиться официантом и отравить чиновника в ЛНР
Агент СБУ должен был устроиться официантом и отравить высокопоставленного чиновника в ЛНР
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Завербованный агент Службы безопасности Украины должен был устроиться официантом и отравить одного из высокопоставленных чиновников в Луганской Народной Республике, сообщил источник РИА Новости.
Ранее в МГБ ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении ЛНР оказалась аудиозапись разговора сотрудника СБУ и завербованного агента.
"Если ты устроишься официантом и у тебя будет доступ к тому, к чему ты понимаешь, а он у тебя может быть очень красивым. Ампулу, которая у тебя будет всегда при тебе, когда тебе нальют даже для этих… ты можешь её просто добавить. Так весь эффект только в том, что надо просто ампулу залить в стакан, когда тебе закажут и всё", - говорит сотрудник СБУ исполнителю в телефонном разговоре, запись которого есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно разговору, сотрудник СБУ
дает на реализацию операции два месяца.