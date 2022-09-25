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МИД Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана - РИА Новости, 25.09.2022
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МИД Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана
МИД Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана - РИА Новости, 25.09.2022
МИД Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана
Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, призвал не допустить изоляции Афганистана, это будет иметь... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T06:51
2022-09-25T06:51
в мире
владимир норов
мохаммад хасан ахунд
афганистан
узбекистан
кабул (город)
оон
талибан
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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, призвал не допустить изоляции Афганистана, это будет иметь негативные последствия для региональной и международной безопасности.Министр отметил, что узбекскую сторону беспокоит снижение международного внимания к Афганистану, переживающему глубокий гуманитарный кризис. Общим приоритетом международного сообщества должно стать восстановление экономики Афганистана, ее интеграция в межрегиональные экономические процессы, реализация инфраструктурных и социально значимых проектов, считает Норов. По его оценке, для решения этих задач необходимы поддержка ООН, международных финансовых институтов и стран-доноров.Министр также озвучил предложение Узбекистана учредить в Термезе специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана, средства которого будут направляться на преодоление социального кризиса, реализацию образовательных программ для молодежи и проектов в сфере здравоохранения.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, владимир норов, мохаммад хасан ахунд, афганистан, узбекистан, кабул (город), оон, талибан, генеральная ассамблея оон
В мире, Владимир Норов, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Узбекистан, Кабул (город), ООН, Талибан, Генеральная Ассамблея ООН
06:51 25.09.2022
 
МИД Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана

Глава МИД Узбекистана Норов призвал не допустить изоляции Афганистана

© ФотоВыступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото
Выступление Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, призвал не допустить изоляции Афганистана, это будет иметь негативные последствия для региональной и международной безопасности.
"Считаем крайне важным не допустить изоляции Афганистана, оставив его один на один с имеющимися проблемами. Это, несомненно, будет иметь негативные последствия для региональной и международной безопасности", - сказал Норов. Текст его выступления опубликован на сайте МИД.
Министр отметил, что узбекскую сторону беспокоит снижение международного внимания к Афганистану, переживающему глубокий гуманитарный кризис. Общим приоритетом международного сообщества должно стать восстановление экономики Афганистана, ее интеграция в межрегиональные экономические процессы, реализация инфраструктурных и социально значимых проектов, считает Норов. По его оценке, для решения этих задач необходимы поддержка ООН, международных финансовых институтов и стран-доноров.
"Решению задач вовлечения Афганистана в региональные торгово-экономические связи также будет способствовать предлагаемое Узбекистаном создание при поддержке ООН Межрегионального центра по взаимосвязанности в Ташкенте", - добавил глава узбекистанского МИД.
Министр также озвучил предложение Узбекистана учредить в Термезе специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана, средства которого будут направляться на преодоление социального кризиса, реализацию образовательных программ для молодежи и проектов в сфере здравоохранения.
В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреВладимир НоровМохаммад Хасан АхундАфганистанУзбекистанКабул (город)ООНТалибанГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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