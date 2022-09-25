https://ria.ru/20220925/afganistan-1819261997.html

МИД Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана

МИД Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана - РИА Новости, 25.09.2022

МИД Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, призвал не допустить изоляции Афганистана, это будет иметь... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T06:51

2022-09-25T06:51

2022-09-25T06:51

в мире

владимир норов

мохаммад хасан ахунд

афганистан

узбекистан

кабул (город)

оон

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819261885_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ad84217a958b897ba817ef9b0fb37184.jpg

ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, призвал не допустить изоляции Афганистана, это будет иметь негативные последствия для региональной и международной безопасности.Министр отметил, что узбекскую сторону беспокоит снижение международного внимания к Афганистану, переживающему глубокий гуманитарный кризис. Общим приоритетом международного сообщества должно стать восстановление экономики Афганистана, ее интеграция в межрегиональные экономические процессы, реализация инфраструктурных и социально значимых проектов, считает Норов. По его оценке, для решения этих задач необходимы поддержка ООН, международных финансовых институтов и стран-доноров.Министр также озвучил предложение Узбекистана учредить в Термезе специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана, средства которого будут направляться на преодоление социального кризиса, реализацию образовательных программ для молодежи и проектов в сфере здравоохранения.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220912/afganistan-1816269842.html

афганистан

узбекистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир норов, мохаммад хасан ахунд, афганистан, узбекистан, кабул (город), оон, талибан, генеральная ассамблея оон