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Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
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Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров
Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров
РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Турции, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:36
2022-09-24T22:36
антониу гутерреш
сергей лавров
россия
турция
сша
оон
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ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Турции, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас мы ожидаем и от генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша), и от турецкой стороны – поскольку они соучастники договоренности – того, чтобы они добились от европейцев и американцев снятия тех препон, о которых я сказал, для реализации российской части сделки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Как подчеркнул российский министр, зерно РФ играет несоизмеримую большую роль, нежели украинское. "Я еще не упомянул, что 300 тысяч тонн удобрений заперты в европейских портах, и мы уже месяца полтора назад сказали, что наши компании готовы отказаться от прав на эти удобрения, чтобы они были направлены нуждающимся, развивающимся странам", - добавил Лавров.
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антониу гутерреш, сергей лавров, россия, турция, сша, оон
Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Россия, Турция, США, ООН
22:36 24.09.2022
 
Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров

Лавров: Россия ожидает, что Турция и ООН добьются снятия препятствий экспорту зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Турции, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас мы ожидаем и от генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша), и от турецкой стороны – поскольку они соучастники договоренности – того, чтобы они добились от европейцев и американцев снятия тех препон, о которых я сказал, для реализации российской части сделки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Как подчеркнул российский министр, зерно РФ играет несоизмеримую большую роль, нежели украинское. "Я еще не упомянул, что 300 тысяч тонн удобрений заперты в европейских портах, и мы уже месяца полтора назад сказали, что наши компании готовы отказаться от прав на эти удобрения, чтобы они были направлены нуждающимся, развивающимся странам", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:46
Турция и ООН нашли выход российских удобрений на рынки, заявил глава МИД
 
Антониу ГутеррешСергей ЛавровРоссияТурцияСШАООН
 
 
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