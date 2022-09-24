https://ria.ru/20220924/zerno-1819243792.html

Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров

Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022

Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров

РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Турции, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:36

2022-09-24T22:36

2022-09-24T22:36

антониу гутерреш

сергей лавров

россия

турция

сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817064421_0:145:3123:1902_1920x0_80_0_0_e9c88ad01eb12d8f369013c5845fdea0.jpg

ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Турции, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас мы ожидаем и от генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша), и от турецкой стороны – поскольку они соучастники договоренности – того, чтобы они добились от европейцев и американцев снятия тех препон, о которых я сказал, для реализации российской части сделки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Как подчеркнул российский министр, зерно РФ играет несоизмеримую большую роль, нежели украинское. "Я еще не упомянул, что 300 тысяч тонн удобрений заперты в европейских портах, и мы уже месяца полтора назад сказали, что наши компании готовы отказаться от прав на эти удобрения, чтобы они были направлены нуждающимся, развивающимся странам", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220924/turtsiya-1819228187.html

россия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антониу гутерреш, сергей лавров, россия, турция, сша, оон