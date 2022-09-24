https://ria.ru/20220924/zerno-1819243792.html
Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров
Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров
РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Турции, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:36
2022-09-24T22:36
2022-09-24T22:36
антониу гутерреш
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ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Турции, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас мы ожидаем и от генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша), и от турецкой стороны – поскольку они соучастники договоренности – того, чтобы они добились от европейцев и американцев снятия тех препон, о которых я сказал, для реализации российской части сделки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Как подчеркнул российский министр, зерно РФ играет несоизмеримую большую роль, нежели украинское. "Я еще не упомянул, что 300 тысяч тонн удобрений заперты в европейских портах, и мы уже месяца полтора назад сказали, что наши компании готовы отказаться от прав на эти удобрения, чтобы они были направлены нуждающимся, развивающимся странам", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220924/turtsiya-1819228187.html
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антониу гутерреш, сергей лавров, россия, турция, сша, оон
Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Россия, Турция, США, ООН
Россия ожидает снятия препятствий экспорту зерна, заявил Лавров
Лавров: Россия ожидает, что Турция и ООН добьются снятия препятствий экспорту зерна
ООН, 24 сен – РИА Новости. РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Турции, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас мы ожидаем и от генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша), и от турецкой стороны – поскольку они соучастники договоренности – того, чтобы они добились от европейцев и американцев снятия тех препон, о которых я сказал, для реализации российской части сделки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Как подчеркнул российский министр, зерно РФ играет несоизмеримую большую роль, нежели украинское. "Я еще не упомянул, что 300 тысяч тонн удобрений заперты в европейских портах, и мы уже месяца полтора назад сказали, что наши компании готовы отказаться от прав на эти удобрения, чтобы они были направлены нуждающимся, развивающимся странам", - добавил Лавров.