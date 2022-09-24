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В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом - РИА Новости, 24.09.2022
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В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом
В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом - РИА Новости, 24.09.2022
В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что Владимира Зеленского и его представителей ждет военный трибунал. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:59
2022-09-24T12:59
в мире
херсонская область
херсон
кирилл стремоусов
владимир зеленский
владимир путин
киев
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что Владимира Зеленского и его представителей ждет военный трибунал."Поверьте, что уже скоро, все вы, Зеленские, Аваковы, Турчиновы, окажитесь на скамье подсудимых как военные преступники, на военном трибунале, который в любом случае пройдет в городе Киеве. И вас туда привезут ваши же партнеры: Шольцы, Макроны и прочие Байдены, которые сегодня так яростно защищают коррупцию, продажничество, нацизм на территории Украины", - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html
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в мире, херсонская область , херсон, кирилл стремоусов, владимир зеленский, владимир путин, киев, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Херсонская область , Херсон, Кирилл Стремоусов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
12:59 24.09.2022
 
В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом

Стремоусов уверен, что Зеленского и его представителей ждет военный трибунал

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что Владимира Зеленского и его представителей ждет военный трибунал.
"Поверьте, что уже скоро, все вы, Зеленские, Аваковы, Турчиновы, окажитесь на скамье подсудимых как военные преступники, на военном трибунале, который в любом случае пройдет в городе Киеве. И вас туда привезут ваши же партнеры: Шольцы, Макроны и прочие Байдены, которые сегодня так яростно защищают коррупцию, продажничество, нацизм на территории Украины", - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 19:06Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Медиацентр в Донецке, освещающий прохождение референдума о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
12:21
Украинские обстрелы не влияют на явку на референдуме в ДНР, заявила Макеева
 
В миреХерсонская областьХерсонКирилл СтремоусовВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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