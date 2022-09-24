https://ria.ru/20220924/zelenskiy-1819146311.html

В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом

В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом - РИА Новости, 24.09.2022

В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что Владимира Зеленского и его представителей ждет военный трибунал. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:59

2022-09-24T12:59

2022-09-24T12:59

в мире

херсонская область

херсон

кирилл стремоусов

владимир зеленский

владимир путин

киев

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что Владимира Зеленского и его представителей ждет военный трибунал."Поверьте, что уже скоро, все вы, Зеленские, Аваковы, Турчиновы, окажитесь на скамье подсудимых как военные преступники, на военном трибунале, который в любом случае пройдет в городе Киеве. И вас туда привезут ваши же партнеры: Шольцы, Макроны и прочие Байдены, которые сегодня так яростно защищают коррупцию, продажничество, нацизм на территории Украины", - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819139766.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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