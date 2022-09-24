В Херсонской области пригрозили Зеленскому трибуналом
Стремоусов уверен, что Зеленского и его представителей ждет военный трибунал
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что Владимира Зеленского и его представителей ждет военный трибунал.
"Поверьте, что уже скоро, все вы, Зеленские, Аваковы, Турчиновы, окажитесь на скамье подсудимых как военные преступники, на военном трибунале, который в любом случае пройдет в городе Киеве. И вас туда привезут ваши же партнеры: Шольцы, Макроны и прочие Байдены, которые сегодня так яростно защищают коррупцию, продажничество, нацизм на территории Украины", - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.