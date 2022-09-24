https://ria.ru/20220924/zaporozhe-1819152795.html

Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС

Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС

Российская артиллерия подавила атаку украинской артиллерии на дачный поселок, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:47

2022-09-24T13:47

2022-09-24T14:58

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская артиллерия подавила атаку украинской артиллерии на дачный поселок, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - отмечает МО РФ.Подчеркивается, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская аэс