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Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС - РИА Новости, 24.09.2022
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Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС
Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС
Российская артиллерия подавила атаку украинской артиллерии на дачный поселок, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:47
2022-09-24T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская артиллерия подавила атаку украинской артиллерии на дачный поселок, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - отмечает МО РФ.Подчеркивается, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
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безопасность, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС
13:47 24.09.2022 (обновлено: 14:58 24.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС

Минобороны России сообщило об обстреле ВСУ дачного поселка "Волна" недалеко от ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская артиллерия подавила атаку украинской артиллерии на дачный поселок, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - отмечает МО РФ.
Подчеркивается, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская АЭС
 
 
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