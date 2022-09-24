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Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС
Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС
Российская артиллерия подавила атаку украинской артиллерии на дачный поселок, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:47
2022-09-24T13:47
2022-09-24T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская артиллерия подавила атаку украинской артиллерии на дачный поселок, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Артиллерией ВСУ обстрелян дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - отмечает МО РФ.Подчеркивается, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС
13:47 24.09.2022 (обновлено: 14:58 24.09.2022)
Украинские войска обстреляли дачный поселок "Волна" недалеко от ЗАЭС
Минобороны России сообщило об обстреле ВСУ дачного поселка "Волна" недалеко от ЗАЭС