https://ria.ru/20220924/zapad-1819130573.html
"Как Шалтай-Болтай". В США назвали выступление Байдена в ООН лицемерным
"Как Шалтай-Болтай". В США назвали выступление Байдена в ООН лицемерным - РИА Новости, 24.09.2022
"Как Шалтай-Болтай". В США назвали выступление Байдена в ООН лицемерным
Западная демократия черпает вдохновение из сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье", пишет Педро Гонсалес в статье для издания Newsweek. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:13
2022-09-24T11:13
2022-09-24T15:19
в мире
джо байден
россия
сша
оон
украина
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Западная демократия черпает вдохновение из сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье", пишет Педро Гонсалес в статье для издания Newsweek. "Запад продвигает свои интересы и навязывает другим странам экономическую политику, которую считает целесообразной. Все это очень напоминает слова Шалтая-Болтая из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье": "Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше", — говорится в публикации. По словам автора, власть определяет значение слов, а смысл заключается в диктате сильного над слабым. Слова Шалтая-Болтая, полагает Гонсалес, служат ключом к пониманию речи президента США на Генеральной Ассамблее ООН, особенно в той ее части, где он рассуждал о демократии. "Байден противопоставил такую демократию, как США, России — главному злодею в его речи, объявившему о расширении своих действий на Украине", — пишет журналист.Он напомнил, что американский президент назвал Россию нарушителем международного права."И в этом заключается загвоздка: "демократия" — это все, что элиты возглавляемого Соединенными Штатами Запада делают и желают, а то, чего они не желают, будет "недемократическим". Почему? Потому что Шалтай-Болтай так сказал", — считает Гонсалес.При этом он уверен, что такое положение дел не может длиться вечно."Хотя Байден этого мог и не заметить, я подозреваю, что авторы его обращения к ООН все же сознают, что Шалтай-Болтай либерального миропорядка вот-вот свалится со своей стены. И если это произойдет, то собрать его не сможет ни вся королевская конница, ни вся королевская рать", — заключил автор. Президент США выступил на Генассамблее ООН 21 сентября. В частности, он обвинил Россию в пренебрежении Уставом ООН и создании ядерной угрозы вопреки обязательствам по нераспространению.Это высказывание прозвучало через несколько часов после обращения Путина к россиянам, в котором он заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал речь Байдена очередной "претензией на доминирование в мире и попыткой построить всех в шеренгу". А официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что американский президент приписал российскому лидеру слова о "ядерной угрозе", которые тот не произносил.
https://ria.ru/20220923/bayden-1818906530.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, россия, сша, оон, украина
В мире, Джо Байден, Россия, США, ООН, Украина
11:13 24.09.2022 (обновлено: 15:19 24.09.2022)
"Как Шалтай-Болтай". В США назвали выступление Байдена в ООН лицемерным
Обозреватель Newsweek Гонсалес сравнил президента США Джо Байдена с Шалтаем-Болтаем
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Западная демократия черпает вдохновение из сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье", пишет
Педро Гонсалес в статье для издания Newsweek.
"Запад продвигает свои интересы и навязывает другим странам экономическую политику, которую считает целесообразной. Все это очень напоминает слова Шалтая-Болтая из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье": "Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше", — говорится в публикации.
По словам автора, власть определяет значение слов, а смысл заключается в диктате сильного над слабым. Слова Шалтая-Болтая, полагает Гонсалес, служат ключом к пониманию речи президента США
на Генеральной Ассамблее ООН
, особенно в той ее части, где он рассуждал о демократии.
"Байден противопоставил такую демократию, как США, России
— главному злодею в его речи, объявившему о расширении своих действий на Украине", — пишет журналист.
Он напомнил, что американский президент назвал Россию нарушителем международного права.
"И в этом заключается загвоздка: "демократия" — это все, что элиты возглавляемого Соединенными Штатами Запада делают и желают, а то, чего они не желают, будет "недемократическим". Почему? Потому что Шалтай-Болтай так сказал", — считает Гонсалес.
При этом он уверен, что такое положение дел не может длиться вечно.
"Хотя Байден этого мог и не заметить, я подозреваю, что авторы его обращения к ООН все же сознают, что Шалтай-Болтай либерального миропорядка вот-вот свалится со своей стены. И если это произойдет, то собрать его не сможет ни вся королевская конница, ни вся королевская рать", — заключил автор.
Президент США выступил на Генассамблее
ООН 21 сентября. В частности, он обвинил Россию в пренебрежении Уставом ООН и создании ядерной угрозы вопреки обязательствам по нераспространению.
Это высказывание прозвучало через несколько часов после обращения Путина к россиянам, в котором он заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
назвал речь Байдена очередной "претензией на доминирование в мире и попыткой построить всех в шеренгу". А официальный представитель МИД Мария Захарова
обратила внимание на то, что американский президент приписал российскому лидеру слова о "ядерной угрозе", которые тот не произносил.