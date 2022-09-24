https://ria.ru/20220924/zakon-1819179321.html

Закон разрешил военнослужащим задерживать проникших на военные объекты

Закон разрешил военнослужащим задерживать проникших на военные объекты - РИА Новости, 24.09.2022

Закон разрешил военнослужащим задерживать проникших на военные объекты

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий военнослужащим Главного управления специальных программ президента - органа власти в сфере... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:17

2022-09-24T16:17

2022-09-24T16:56

владимир путин

россия

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

андрей клишас

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий военнослужащим Главного управления специальных программ президента - органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации - составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с самовольным проникновением на охраняемый объект.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Вносятся изменения, связанные с обеспечением безопасности объектов мобилизационного назначения в части наделения должностных лиц Главного управления специальных программ президента полномочиями по составлению протокола об административных правонарушениях, связанных с самовольным проникновением на охраняемый объект", - сообщал ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, докладывая закон.Согласно документу, военнослужащим органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляется право в случае самовольного проникновения физического лица на охраняемый в установленном порядке объект применять к этому лицу административное задержание или доставлять его в полицию или в служебное помещение военной части.Также сенатор ранее отмечал, что военнослужащие Главного управления специальных программ президента наделяются правом в случае выявления этих правонарушений применять такие меры обеспечения производства, как "доставление физических лиц" в отделение и административное задержание.Раньше такими полномочиями обладали сотрудники полиции, Росгвардии и других правоохранительных органов.

https://ria.ru/20220924/zakon-1819175164.html

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владимир путин, россия, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), андрей клишас