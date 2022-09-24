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Закон разрешил военнослужащим задерживать проникших на военные объекты - РИА Новости, 24.09.2022
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Закон разрешил военнослужащим задерживать проникших на военные объекты
Закон разрешил военнослужащим задерживать проникших на военные объекты - РИА Новости, 24.09.2022
Закон разрешил военнослужащим задерживать проникших на военные объекты
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий военнослужащим Главного управления специальных программ президента - органа власти в сфере... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:17
2022-09-24T16:56
владимир путин
россия
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
андрей клишас
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий военнослужащим Главного управления специальных программ президента - органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации - составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с самовольным проникновением на охраняемый объект.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Вносятся изменения, связанные с обеспечением безопасности объектов мобилизационного назначения в части наделения должностных лиц Главного управления специальных программ президента полномочиями по составлению протокола об административных правонарушениях, связанных с самовольным проникновением на охраняемый объект", - сообщал ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, докладывая закон.Согласно документу, военнослужащим органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляется право в случае самовольного проникновения физического лица на охраняемый в установленном порядке объект применять к этому лицу административное задержание или доставлять его в полицию или в служебное помещение военной части.Также сенатор ранее отмечал, что военнослужащие Главного управления специальных программ президента наделяются правом в случае выявления этих правонарушений применять такие меры обеспечения производства, как "доставление физических лиц" в отделение и административное задержание.Раньше такими полномочиями обладали сотрудники полиции, Росгвардии и других правоохранительных органов.
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владимир путин, россия, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), андрей клишас
Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Андрей Клишас
16:17 24.09.2022 (обновлено: 16:56 24.09.2022)
 
Закон разрешил военнослужащим задерживать проникших на военные объекты

Закон расширил возможности задержания проникших на объекты мобилизационного назначения

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий военнослужащим Главного управления специальных программ президента - органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации - составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с самовольным проникновением на охраняемый объект.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
15:53
Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен
"Вносятся изменения, связанные с обеспечением безопасности объектов мобилизационного назначения в части наделения должностных лиц Главного управления специальных программ президента полномочиями по составлению протокола об административных правонарушениях, связанных с самовольным проникновением на охраняемый объект", - сообщал ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, докладывая закон.
Согласно документу, военнослужащим органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляется право в случае самовольного проникновения физического лица на охраняемый в установленном порядке объект применять к этому лицу административное задержание или доставлять его в полицию или в служебное помещение военной части.
Также сенатор ранее отмечал, что военнослужащие Главного управления специальных программ президента наделяются правом в случае выявления этих правонарушений применять такие меры обеспечения производства, как "доставление физических лиц" в отделение и административное задержание.
Раньше такими полномочиями обладали сотрудники полиции, Росгвардии и других правоохранительных органов.
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
16:16
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Владимир ПутинРоссияСовет Федерации РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Андрей Клишас
 
 
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