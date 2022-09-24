16:17 24.09.2022 (обновлено: 16:56 24.09.2022)
Закон разрешил военнослужащим задерживать проникших на военные объекты
Закон расширил возможности задержания проникших на объекты мобилизационного назначения
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий военнослужащим Главного управления специальных программ президента - органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации - составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с самовольным проникновением на охраняемый объект.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Вносятся изменения, связанные с обеспечением безопасности объектов мобилизационного назначения в части наделения должностных лиц Главного управления специальных программ президента полномочиями по составлению протокола об административных правонарушениях, связанных с самовольным проникновением на охраняемый объект", - сообщал ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, докладывая закон.
Согласно документу, военнослужащим органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляется право в случае самовольного проникновения физического лица на охраняемый в установленном порядке объект применять к этому лицу административное задержание или доставлять его в полицию или в служебное помещение военной части.
Также сенатор ранее отмечал, что военнослужащие Главного управления специальных программ президента наделяются правом в случае выявления этих правонарушений применять такие меры обеспечения производства, как "доставление физических лиц" в отделение и административное задержание.
Раньше такими полномочиями обладали сотрудники полиции, Росгвардии и других правоохранительных органов.