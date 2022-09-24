https://ria.ru/20220924/zakon-1819176291.html

Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях

Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях - РИА Новости, 24.09.2022

Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:58

2022-09-24T15:58

2022-09-24T16:03

россия

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819167459.html

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россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии