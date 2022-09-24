Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/zakon-1819176291.html
Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях
Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях - РИА Новости, 24.09.2022
Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:58
2022-09-24T16:03
россия
владимир путин
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818509405_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_4274959d559700ca56815340e9848133.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819167459.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818509671_0:0:2824:2118_1920x0_80_0_0_0d254343353232cb3538ed58b8904465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Россия, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
15:58 24.09.2022 (обновлено: 16:03 24.09.2022)
 
Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях

Путин подписал закон о лишении свободы за отказ участвовать в военных действиях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.
Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.
Надо сражаться, братан, за Родину! – жители Якутска о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 15:01
"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизацииЧастичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
 
РоссияВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала