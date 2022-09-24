15:58 24.09.2022 (обновлено: 16:03 24.09.2022)
Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях
Путин подписал закон о лишении свободы за отказ участвовать в военных действиях
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлёкший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.
Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.
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