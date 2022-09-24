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Путин подписал пакет поправок о военной службе - РИА Новости, 24.09.2022
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Путин подписал пакет поправок о военной службе
Путин подписал пакет поправок о военной службе - РИА Новости, 24.09.2022
Путин подписал пакет поправок о военной службе
Президент Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:54
2022-09-24T17:22
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы.Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовой информации. Так, в УК вводится новая статья "Мародерство". За это преступление будут наказывать лишением свободы на срок от шести до 15 лет.Еще одна новая статья — "Добровольная сдача в плен". За это грозит от трех до десяти лет. Но если военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену других преступлений, то его могут освободить от ответственности. Дезертирство или неявка на военную службу по призыву будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Причем военнослужащие, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы будут нести ту же ответственность, что и контрактники.Кроме того, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать боевых действиях, сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы, утрату военного имущества.Некоторые поправки касаются выполнения контрактов по госзаказу — за повторное нарушение условий договора грозит от четырех до восьми лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее пяти миллионов рублей — от пяти до десяти лет.Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время.Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
15:54 24.09.2022 (обновлено: 17:22 24.09.2022)
 
Путин подписал пакет поправок о военной службе

Президент России Путин подписал пакет поправок к УК о военной службе

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы.
Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, в УК вводится новая статья "Мародерство". За это преступление будут наказывать лишением свободы на срок от шести до 15 лет.
Еще одна новая статья — "Добровольная сдача в плен". За это грозит от трех до десяти лет. Но если военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену других преступлений, то его могут освободить от ответственности.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 16:21
Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации
Дезертирство или неявка на военную службу по призыву будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Причем военнослужащие, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы будут нести ту же ответственность, что и контрактники.
Кроме того, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать боевых действиях, сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы, утрату военного имущества.
Некоторые поправки касаются выполнения контрактов по госзаказу — за повторное нарушение условий договора грозит от четырех до восьми лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее пяти миллионов рублей — от пяти до десяти лет.
Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
08:00
Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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